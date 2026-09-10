Огласили се родитељи преминуле мисице родом из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Породица и пријатељи у петак, 11. септембра ће се посљедњи пут опростити од Луцие Шишић, 22-годишње Мис Аустрије поријеклом из БиХ, чија је изненадна смрт 8. септембра потресла Аустрију, Босну и Херцеговину и регион.
Њени родитељи Иво и Манда објавили су детаље посљедњег испраћаја, али и посебну молбу свима који ће у петак доћи опростити се од њихове кћерке.
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Посљедњи испраћај биће одржан 11. септембра на гробљу Инзерсдорф у Бечу. Окупљање почиње у 13 сати, када ће грађани, пријатељи и познаници моћи лично одати почаст Луцији и уписати се у књигу жалости. Свечани благослов почиње у 15 сати, након чега ће услиједити укоп.
Луцијини родитељи опростили су се од кћерке емотивном поруком објављеном у осмртници.
"Далеко од очију, али заувијек близу срца. Са захвалношћу за незаборавно вријеме опраштамо се од наше вољене Луције", стоји у поруци.
"Сви који Луцију носе у срцу срдачно су позвани да се од 13 сати лично опросте од ње и упишу у књигу жалости. Свечани благослов почиње у 15 сати. Након тога пратимо је до њеног посљедњег почивалишта. У нашим срцима живиш даље", поручила је породица.
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Умјесто цвијећа и других знакова пажње, родитељи су упутили посебну молбу. Позвали су све који желе одати почаст Луцији да подрже организацију Херцкиндер Остерајх Тедихаус, која помаже породицама дјеце са срчаним обољењима. На мјесту посљедњег испраћаја биће постављена кутија за донације.
Ова молба има посебно значење. Луциа се од најранијег дјетињства борила с урођеном срчаном маном, а током живота прошла је кроз седам операција срца. Била је повезана и с аустријским удружењем Херцкиндер Остерајх.
Луција је рођена и одрасла у Бечу, али је била снажно везана за Босну и Херцеговину. Њени родитељи Иво и Манда поријеклом су из Босанске Посавине, отац из Дубрава код Брчког, а мајка из Уловића, мјеста у близини Брчког.
На своје коријене била је посебно поносна. У једном разговору за ХРТ казала је да радо долази у Босну и Херцеговину, а хрватски језик говорила је течно и у свом дому.
Шира јавност упознала ју је 2024. године, када је најприје освојила титулу Мис Беча, а потом и Мис Аустрије. Националну титулу освојила је са само 20 година, преноси "Радиосарајево".
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