Пала прва дисквалификација у "Елити 10" након стравичног инцидента

Аутор:АТВ редакција
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Нова сезона ријалитија "Елита 10" тек је почела, а већ је, по свему судећи, остала без једног такмичара.
Дајана Јамини, познатија као Амазонка, објавила је на свом Инстаграм профилу снимак на којем се види да се налази код куће, уз који је кратко написала:
"Стигла кући."
По свему судећи, Амазонка изгледа више није дио ријалитија "Елита 10" с обзиром на све што се дешавало прије изласка из Бијеле куће.
Званично саопштење Великог шефа о њеној евентуалној дисквалификацији у тренутку писања овог текста није јавно објављено, због чега разлог њеног изласка треба узети са резервом до потврде продукције.
Подсјетимо, Амазонкин одлазак долази свега два дана након озбиљног инцидента у Бијелој кући. Током задатка Великог шефа дошло је до жестоког вербалног, а потом и физичког сукоба између Амазонке и Невене Вукојевић. Ситуација је толико ескалирала да је обезбјеђење морало хитно да реагује и раздваја завађене учеснице.
Дајана и Невена размијениле су тешке увреде, а Амазонка је у једном тренутку признала да је супарници бацила ствари у језеро. Невена је потом бурно реаговала, док је обезбјеђење покушавало да спријечи даљу ескалацију.
У медијима се појавила информација и да је дошло до новог физичког насртаја, а током хаоса зачули су се врисак и повик да некоме "иде крв". Сам снимак није јасно приказао сваки тренутак сукоба, па није могуће са сигурношћу утврдити све детаље физичког контакта.
Насиље представља једно од најтежих кршења правила ријалитија, а одмах након инцидента појавила су се питања да ли ће продукција донети одлуку о дисквалификацији неке од учесница. Сада је Амазонкина објава додатно подгријала сумње.
(Мондо)
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