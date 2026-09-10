Наташа Беквалац има новог дечка! Мјесецима крије везу са бизнисменом

Аутор:АТВ редакција
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Наташа Беквалац наводно већ неколико мjесеци ужива у новој љубавној вези, коју за сада успјешно држи подаље од јавности.
Како пишу домаћи медији, пјевачица је у вези са мушкарцем чији су иницијали С. Р, а њих двоје наводно чине све како њихова романса не би доспјела у јавност.
За разлику од неких претходних веза, које су биле веома присутне у медијима, Наташа је овог пута одлучила да свој емотивни живот сачува за себе. Њих двоје се, како се наводи, ријетко појављују заједно на јавним мјестима, а заједничке фотографије не објављују на друштвеним мрежама.
Занимљиво је и то што се не прате на Инстаграму. Ипак, њен наводни партнер прати Наташину сестру Кристину Беквалац, као и она њега.
С. Р. се бави приватним послом и добро је познат у градским круговима. Наводно је желио да свој рођендан прослави у сриједу у једном београдском клубу, управо на Наташином наступу, али је од те идеје одустао како њихова веза не би била откривена.
Умјесто тога, рођендан је прославио на ручку са пријатељима, док је на Наташин наступ стигао касније током ноћи.
Према наводима извора, Наташа и С. Р. упознали су се пре неколико месеци и од тада граде однос без жеље да га јавно експонирају.
- Лијепо им је заједно и обоје желе да однос развијају без притиска јавности. Управо зато избегавају мјеста на којима би привукли пажњу фотографа и медија - наводи извор и додаје:
- Обоје обожавају журке. Били су заједно и на Миконосу и на градским дешавањима са пријатељима. Када излазе увек су у друштву, па нико не може да повеже да су заједно. С. је то саопштио само неколико својих најближих пријатеља, као и Наташа.
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Певачицин емотивни живот годинама интригира јавност, а она никада није крила да је иза ње период испуњен великим љубавима, али и тешким животним искуствима. Управо због тога многи вјерују да данас много пажљивије бира коме ће отворити срце.
Иза себе има три брака, а из два је добила две ћерке.
Први брак Наташе Беквалац био је са прослављеним ватерполистом Данилом Икодиновићем. Њихова љубавна прича почетком двехиљадитих важила је за једну од најпраћенијих у Србији. Вјенчали су се 2006. године, а годину дана касније добили су ћерку. Јавност их је доживљавала као складан пар, међутим, њихов однос није успео да опстане, па су се развели 2011. године.
Након неколико година, Наташа је поново изговорила судбоносно „да", некадашњем рукометашу Љуби Јовановићу. Њихово вјенчање одржано је 2015. године у њеном стану, али је брак потрајао свега двије године.
Иако су у почетку дјеловали као складан пар, путеви су им се разишли, а пјевачица се након развода вратила пословним обавезама и породици.
Трећи брак склопила је са ИТ стручњаком Луком Лазукићем, са којим је 2018. године добила ћерку Катју. Њихова љубавна прича врло брзо прерасла је у један од најпраћенијих случајева у домаћој јавности након што је пјевачица пријавила насиље у породици. Услиједио је дуг судски процес, о којем је Наташа ретко говорила у јавности, истичући да јој је најважније да заштити породицу и настави даље.
Тај период описивала је као једну од највећих животних лекција, послије које је одлучила да много пажљивије чува своју приватност. Посљедњих година Беквалчева је често истицала да јој је породица центар света, док је љубавни живот држала подаље од јавности.
(телеграф)
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