Logo

Браћа Тејт остају иза решетака, суд одбио кауцију, а ово је разлог

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
10.09.2026 08:35

Коментари:

0
Ендру Тејт, лијево, посматра свог брата Тристана док говори испред полицијске станице у Волунтарију, у Румунији, 21. маја 2025. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Vadim Ghirda, File

Савезни суд у Мајамију пресудио је да браћа Ендрју и Тристан Тејт морају остати у притвору у Сједињеним Америчким Државама (САД) док траје поступак по захтјеву за њихово изручење Великој Британији, гдје се суочавају с оптужбама за силовање и трговину људима.

Судија Лорен Луис одбила је захтјев браће Тејт за пуштање уз кауцију, оцијенивши их као „суштинске ризике од бјекства“.

У образложењу одлуке навела је да, без обзира на то да ли посједују сву екстравагантну имовину којом се хвале на интернету, докази показују да имају изузетну способност да побјегну те да нису доказали да не представљају опасност за заједницу.

Бивши кикбоксери с двојним америчким и британским држављанством ухапшени су 18. јула у Мајамију на основу привременог налога из Велике Британије.

Браћа Тејт се суочавају с бројним оптужбама

Оптужбе у Великој Британији односе се на седам жртава. Ендрју Тејт се суочава с 42 оптужбе, укључујући силовање, трговину људима и посједовање непристојних слика дјеце, док се Тристан суочава с 17 оптужби.

Румунски тужиоци су почетком септембра подигли оптужницу против Ендрјуа за трговину малољетницима, прање новца и сексуалне односе с малољетницом, док се Тристан терети за саучесништво.

Обојица негирају оптужбе и тврде да су недужни. Адвокат браће Тејт у САД Џо Мекбрајд оштро је критиковао одлуку суда, наводећи да је терет доказивања неправедно пребачен на његове клијенте.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

браћа

Ендру Тејт

Тристан Тејт

тужба

Суђење

Кауција

Коментари (0)

Више из рубрике

Драгана Мирковић пјевачица ДМ САТ

Сцена

Драгана Мирковић открила ко јој прави друштво у луксузном дворцу у Бечу

40 мин

0
Мими Оро Милица старлета ријалити учесница

Сцена

Мими Оро трудна: Објавила фотографију уз емотиван опис

45 мин

0
Илон Маск одлази након церемоније добродошлице са предсједником Доналдом Трампом и кинеским предсједником Си Ђинпингом у Великој кући народа, 14. маја 2026. године, у Пекингу.

Сцена

"Нудио ми је 40 милиона долара да ћутим": Бивша партнерка Илона Маска открила детаље уговора

1 ч

0
Euphoria serija Sidni Svini

Сцена

Провокативни снимак: Сидни Свини се скинула гола за рекламу

15 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

08

"Српски Спајдермен" побјегао из затвора у Њемачкој: С крова скочио на дрво, још га траже

09

02

Како расту биљке у свемиру: Кинески астронаути открили невјероватне призоре

08

57

Петровић открио да ли ће поскупити струја у Српској

08

56

Цијена нафте пробила психолошку границу

08

54

Европа страхује због сукоба и слабијих залиха

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима