Браћа Тејт остају иза решетака, суд одбио кауцију, а ово је разлог

Аутор:АТВ редакција
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Савезни суд у Мајамију пресудио је да браћа Ендрју и Тристан Тејт морају остати у притвору у Сједињеним Америчким Државама (САД) док траје поступак по захтјеву за њихово изручење Великој Британији, гдје се суочавају с оптужбама за силовање и трговину људима.
Судија Лорен Луис одбила је захтјев браће Тејт за пуштање уз кауцију, оцијенивши их као „суштинске ризике од бјекства“.
У образложењу одлуке навела је да, без обзира на то да ли посједују сву екстравагантну имовину којом се хвале на интернету, докази показују да имају изузетну способност да побјегну те да нису доказали да не представљају опасност за заједницу.
Бивши кикбоксери с двојним америчким и британским држављанством ухапшени су 18. јула у Мајамију на основу привременог налога из Велике Британије.
Оптужбе у Великој Британији односе се на седам жртава. Ендрју Тејт се суочава с 42 оптужбе, укључујући силовање, трговину људима и посједовање непристојних слика дјеце, док се Тристан суочава с 17 оптужби.
Румунски тужиоци су почетком септембра подигли оптужницу против Ендрјуа за трговину малољетницима, прање новца и сексуалне односе с малољетницом, док се Тристан терети за саучесништво.
Обојица негирају оптужбе и тврде да су недужни. Адвокат браће Тејт у САД Џо Мекбрајд оштро је критиковао одлуку суда, наводећи да је терет доказивања неправедно пребачен на његове клијенте.
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