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Заплијењена већа количина оружја, ухапшено једно

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10.09.2026 20:08

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Београдска полиција пронашла је у специјалном бункеру у једној кући двије аутоматске пушке, 20 ручних бомби и путну торбу са више паковања муниције различитог калибра, те ухапсила једно лице.

Ухапшени, чији су иницијали М. М. из Београда, осумњичен је за кривично дјело недозвољено држање и ношење ватреног оружја, муниције и експлозивних материја, саопштио је МУП Србије.

Ухапшеном је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.

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Тагови :

Србија

Оружје

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