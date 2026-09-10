Заплијењена већа количина оружја, ухапшено једно

Аутор:АТВ редакција
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Београдска полиција пронашла је у специјалном бункеру у једној кући двије аутоматске пушке, 20 ручних бомби и путну торбу са више паковања муниције различитог калибра, те ухапсила једно лице.
Ухапшени, чији су иницијали М. М. из Београда, осумњичен је за кривично дјело недозвољено држање и ношење ватреног оружја, муниције и експлозивних материја, саопштио је МУП Србије.
Ухапшеном је одређено задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном тужилаштву.
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