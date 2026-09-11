Објављен видео: Сидни Свини се у потпуности скинула

Аутор:АТВ редакција
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Сидни Свини већ дуже вријеме интригира јавност – како својим глумачким способностима, тако и атрактивним модним издањима.
Не би требало изоставити ни промотивне кампање њеног бренда СИРН у којима је она главна звијезда. Оне су углавном провокативног карактера, те често наглашавају њене раскошне облине и заводљиву појаву.
Но, сада је отишла корак даље, те се за снимање рекламе за спортску платформу Новиг у потпуности обнажила. Интимне дијелове тијела прекрила је лоптама, но, њена намјера је била и више него очигледна.
„Мислиш да се разумијеш у спорт? Докажи“, поручује Свини.
Видео-снимак је објављен на званичној страници ове платформе на Инстаграму и за кратко вријеме је прикупио велики број коментара јавности. Реакције су биле разне, а корисници мрежа су имали подијељена мишљења и ставове о овој реклами.
И док су једни били видно огорчени, други су, пак, похвалили овај маркетиншки потез.
„Ок, престајем да те пратим, хвала што си ми олакшала одлуку“, написао је један. Други корисник Инстаграма је додао: „Продала си душу кладионицама. Баш је твој стил, Сидни“.
Кампања је добила и бројне похвале. „Ово је најбоља реклама у историји спорта и клађења“, један је од позитивних коментара. „Ово ти је убједљиво најсекси снимaње“, поручио је други пратилац.
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