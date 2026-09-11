У Русији покренута 5Г мрежа

Аутор:АТВ редакција
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Мрежа 5Г званично је покренута у Русији, саопштило је Министарство за дигитални развој, комуникације и масовне медије. То је урађено на захтијев предсједника Владимира Путина.
„Технологија 5Г је свеобухватни екосистем предвиђен за дигиталну трансформацију економије. Њена имплементација неће допринијети само повећању брзине мобилног интернета“, напоменуло је министарство.
Овај нови комуникациони стандард за Русију може се користити за контролу беспилотних возила и роботских система, развој телемедицине, дигитализацију индустрије и у друге сврхе.
Прва фаза је рад 5Г на ЛТЕ фреквенцијама које су раније биле додељене телекомуникационим оператерима. Телекомуникационе компаније су такође добиле фреквентни опсег од 4,63-4,99 GHz за стандард пете генерације. Опсег се додјељује бесплатно и равноправно.
„Ово нам омогућава да одржимо висок ниво конкуренције и гарантујемо приступачне цене“, напоменуло је Министарство дигиталног развоја.
Услуга већ функционише у 16 градова, а приближно 10 милиона људи има приступ брзом мобилном интернету, саопштило је Министарство за дигитални развој.
Мрежа 5Г биће доступна у још 50 руских градова до краја године, истиче се у саопштењу, преноси Спутник.
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