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Путин стигао у Индију, састаје се са Модијем

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11.09.2026 08:45

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Путин стигао у Индију, састаје се са Модијем
Фото: Tanjug / AP / Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Руски предсједник Владимир Путин стигао је у тродневну радну посјету Индији поводом 18. самита БРИКС-а који се одржава од 11. до 13. септембра.

Први Путинов билатерални састанак на маргинама догађаја биће са домаћином самита, премијером Индије Нарендром Модијем.

Након разговора, присуствоваће међународној индустријској изложби Инопром Индија.

Након тога, Путин ће се, заједно са другим лидерима, обратити на Пословном форуму БРИКС-а, јавља "Спутњик".

Шеф руске државе планира увече да се састане са предсједником Јужноафричке Републике Сирилом Рамафосом, египатским предсједником Абделом Фатахом ел Сисијем и другим лидерима.

Помоћник Кремља Јуриј Ушаков је, такође, најавио да ће руски предсједник неформално разговарати са кинеским колегом Си Ђинпингом на маргинама скупа, али да неће одржати засебан састанак са њим.

Главни програм почиње сутра, 12. септембра када ће Моди лично поздравити госте у Изложбеном и конгресном центру, а затим ће сви лидери учествовати на самиту шефова држава организације.

Главни договори са самита биће забиљежени у завршном документу – Декларацији из Њу Делхија. Увече ће се потом одржати традиционални свечани пријем, а након састанка шефова држава БРИКС-а, заказан је састанак руског предсједника и етиопског премијера Абија Ахмеда.

Посљедњег дана самита 13. септембра планирана је проширена сједница у формату БРИКС+ сарадње, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Индија

БРИКС

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