Фијаско ЦИК-а: Одгођен почетак тестних избора на појединим мјестима

Аутор:АТВ редакција
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Симулација изборног процеса и провјера нове изборне технологије која је планирана за данас, 11. септембра, одгођена је на неколико бирачких мјеста јер нису благовремено достављени тестни гласачки листићи.
Планирано је да се тестни избори одрже у периоду од 9 до 15 часова, а ЦИК БиХ позива бираче да излазак не планирају одмах у 9 часова.
Ријеч је о симулираном изборном процесу којим се жели провјерити функционисање изборних технологија у условима што сличнијим онима који ће владати током стварних избора.
Свака општинска и градска изборна комисија одредила је по једно имагинарно бирачко мјесто на којем је требало да буде симулиран комплетан процес гласања.
На тим локацијама треба да гласају тестни бирачи из изборне јединице у којој се проводе тесни избори.
Грађани Добоја који су јутрос дошли да се упознају о процесу гласања користећи нову технологију, нису то могли учинити јер нису обезбијеђени гласачки листићи.
Најављивано пробно гласање у Добоју доживјело је фијаско већ на самом почетку јер су, према сазнањима Срне, синоћ око 20.00 часова допремљени само скенери, али не и гласачки листићи.
"Грађани су јутрос дошли како би се упознали са процедуром и видјели како би требало да изгледа гласање, али без основног гласачког материјала нису могли да прођу кроз комплетну процедуру", наводи извор Срне.
Ситуација у Добоју отвара озбиљно питање организације цијелог процеса, посебно имајући у виду да је пробно гласање представљено као важан тест спремности за примјену нове технологије у изборном процесу.
Према сазнањима, камион са гласачким листићима упућен је према Добоју и пробна гласачка мјеста биће отворена накнадно.
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