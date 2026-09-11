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Отуђена ћерка Илона Маска исмијала татине роботе у најновијој модној кампањи

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11.09.2026 09:48

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Вивијан Вилсон присуствује Шанеловом догађају поводом лансирања парфема Coco Mademoiselle Crush Absolu у четвртак, 10. септембра 2026. године, у Њујорку.
Фото: Таnjug/Photo by Andy Kropa/Invision/AP

Вивијан Вилсон, отуђена кћерка Илона Маска, нашла се у првом плану кампање против вјештачке интелигенције за шпански модни бренд „Десигуал” (Десигуал).

Циљ кампање је да пошаље јасну поруку: највећа побуна више се не огледа у борби против система, већ у одбијању да се буде његов дио.

У складу са називом кампање „Рођена да пркоси” (енгл. Борн то Дисобеy), један снимак приказује двадесетдвогодишњакињу како користи робота као постоље за лоптицу за голф, шета га на повоцу попут пса и покушава да га научи да изговори „Десигуал” пише Еуроњус.

Робот током свега тога показује знаке квара, што Вивијан наводи на закључак: "Неке ствари није ни могуће поправити".

Вилсонова је за часопис Пипл рекла да јој је важно да заузме став о утицају вјештачке интелигенције на модну индустрију „јер она одузима послове талентованим креативцима, а истовремено је штетна за животну средину“.

"Умјетност је емоција кроз изражавање", додала је.

Илон Маск

Сцена

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"Пошто је емоција суштински људска, вјештачка интелигенција одузима сваку основну намјеру и замјењује је плагираним бојама и облицима".

Поред очигледног (и снажног) става против вјештачке интелигенције, тешко је не препознати и једва прикривену алузију на Илона Маска.

Вивијан, рођена 2004. године као дијете Илона Маска и његове прве супруге Џастин Вилсон, започела је процес промјене пола са 16 година, уз сагласност оба родитеља. Илон Маск је касније тврдио да је „преваром наведен да потпише документа”, док је Вивијан Вилсон инсистирала на томе да је њен отац био потпуно упућен у ситуацију. На свој осамнаести рођендан, Вивијан је добила судски спор који јој је омогућио да узме мајчино дјевојачко презиме, чиме је прекинула све везе са оцем. Након што је постала инфлуенсерка и модел, истакла се као један од водећих гласова у борби за права транс особа у САД.

Илон је изјавио да је његово дијете „мртво” и да је Вивијан „заражена ’wоке’ вирусом ума”.

(телеграф)

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Тагови :

Илон Маск

Вивијан Вилсон

Вјештачка интелигенција

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