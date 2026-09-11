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Мајка оптужена за смрт бебе: Пијана оставила петомјесечну кћерку у кади

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11.09.2026 07:22

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Фото: Pixabay/geralt

Мајка из Филаделфије оптужена је да је била пијана када се њена петомјесечна ћерка удавила у хотелској спа кади, пише магазин Пипл.

Тужилаштво округа Ланкастер саопштило је да је Дионте Никол Бекет (25) 26. августа одустала од прелиминарног саслушања пред судијом Рејмондом Шелером. Против ње су поднијете оптужбе за угрожавање добробити дјетета и убиство из нехата.

Бекет је оптужена да је "непромишљеним поступком проузроковала смрт своје ћерке када ју је, под дејством алкохола, ставила у спа каду у хотелу", наводи се у саопштењу тужилаштва.

Бекет је била гошћа хотела, а тужиоци наводе да је полицији рекла да је током цијелог дана када је дјете преминуло конзумирала алкохол. Такође је рекла полицији да је раније тог поподнева водила ћерку на пливање, након чега су се вратиле у хотелску собу.

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Полиција је на њеном телефону пронашла фотографију и снимак њене ћерке у спа кади. Међутим, Бекет је полицији рекла да није била свјесна да је дијете унела у спа каду. Она је наводно такође тврдила да своју ћерку никада није ставила у спа каду.

На снимцима надзорних камера унутар хотела види се како Бекет улази у хол носећи ћерку у наручју. Према саопштењу тужилаштва, дијете је дјеловало "беживотно".

Неколико гостију хотела позвало је број 911 и покушало да пружи дјетету помоћ и спроведе мјере оживљавања прије доласка хитне помоћи.

Тужилаштво округа Ланкастер наводи да је тестирањем њеног даха утврђено да је имала 0,149 одсто алкохола у крви.

Бекет је пуштена из притвора након што је положила кауцију од 100.000 долара. Према судским записима доступним на интернету, које је прегледао магазин Пипл, сљедеће појављивање пред судом заказано је за 25. септембар.

(телеграф)

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Дијете

беба

мајка

Полиција

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