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Саобраћајна незгода код Мркоњић Града: Повријеђена жена, упућена у УКЦ Српске

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11.09.2026 09:35

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Полиција МУП РС Бањалука
Фото: ATV

На магистралном путу Карановац–Црна Ријека, у мјесту Сурјан код Мркоњић Града, јуче око 7.00 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовала Н.Р. из Мркоњић Града, која је управљала аутомобилом „Голф“.

У саобраћајној незгоди Н.Р. је задобила тјелесне повреде, након чега је упућена на лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.

Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град.

Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току, саопштено је из ПУ Мркоњић Град.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

Мркоњић Град

повријеђена жена

УКЦ Републике Српске

Полиција

ПУ Мркоњић Град

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