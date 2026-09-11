Саобраћајна незгода код Мркоњић Града: Повријеђена жена, упућена у УКЦ Српске

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Карановац–Црна Ријека, у мјесту Сурјан код Мркоњић Града, јуче око 7.00 часова догодила се саобраћајна незгода у којој је учествовала Н.Р. из Мркоњић Града, која је управљала аутомобилом „Голф“.
У саобраћајној незгоди Н.Р. је задобила тјелесне повреде, након чега је упућена на лијечење у Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци.
Увиђај су обавили полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Мркоњић Град.
Рад на документовању саобраћајне незгоде је у току, саопштено је из ПУ Мркоњић Град.
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