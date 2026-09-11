Америчка тајна мисија у Саудијској Арабији

Аутор:АТВ редакција
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Више од 100 америчких војних савјетника налази се у Саудијској Арабији, гдје саудијским снагама пружају обавјештајну помоћ и помажу у одређивању циљева у војној кампањи против Хута у Јемену, наводи Си-Ен-Ен позивајући се на пет извора упознатих са операцијама.
Америчко војно присуство долази у тренутку када се борбе на Арабијском полуострву појачавају, а сукоб са Хутима све више пријети да прерасте у отворени рат и отвори још један велики фронт на Блиском истоку. Истовремено расте страх да би сукоби могли угрозити још један важан поморски коридор из овог региона.
Према једном америчком званичнику, у оквиру новоформиране команде здружених снага налази се око 200 америчких војника. Команда је формирана посљедњих недјеља, након што су се појавили знаци да Иран појачава помоћ Хутима у нападима на Саудијску Арабију. Присуство америчких војника који помажу Саудијској Арабији Си-Ен-Ену је потврдило пет извора упознатих са операцијама.
Америчка војска помогла је Саудијској Арабији да користи систем који војним официрима омогућава да у реалном времену прате шта се догађа на бојном пољу. Један амерички званичник упоредио је тај алат са системом Мејвен који користи Пентагон.
🚨🚨🚨 Houthi forces have successfully targeted and destroyed Saudi military facilities in Khamis Mushait with Ballistic missiles. Houthi forces are continously raining ballistic missiles in the Abha province of Saudia Arabia. pic.twitter.com/EJ0IOlduXg— Middle East Watch (@BeitAlHikma_) September 10, 2026
Други извор упознат са сарадњом двије земље рекао је да САД Саудијској Арабији пружају и „геопросторну“ подршку у одређивању циљева за нападе на Хуте.
Ипак, према изворима Си-Ен-Ена, постоје јасна ограничења америчке помоћи.
САД дијеле обавјештајне податке са Саудијском Арабијом, што иначе раде у оквиру дугогодишње сарадње двије земље, али америчке снаге тренутно не учествују директно у нападима.
Такође, САД не допуњавају горивом саудијске борбене авионе нити пружају другу оперативну подршку, какву су пружале током ранијих борби против Хута.
Један од извора рекао је да је циљ да се обезбиједи да саудијске операције буду спроведене несметано и професионално.
The Houthis are advancing toward Perim Island creating a potential stranglehold on the Bab El Mandab as their partners in the IRGC have created in Hormuz — Dr Andreas Krieg (@andreas_krieg) September 10, 2026
The fall of Mokkah shows how disorganised the Yemeni government forces and local partners are
In early 2025 the UAE… pic.twitter.com/XSie2Ty8SA
Сви извори описали су америчко ангажовање као наставак постојеће сарадње и обуке коју САД већ пружају Саудијској Арабији, свом важном регионалном савезнику.
Званичник америчког Министарства одбране рекао је Си-Ен-Ену да „као дио своје праксе не коментаришемо питања повезана са обавјештајним операцијама“. Си-Ен-Ен је затражио коментар и од амбасаде Саудијске Арабије у Вашингтону.
Америчка подршка долази у тренутку када су Хути посљедњих дана појачали активности на Арабијском полуострву, а борбе су, према процјенама, најинтензивније од 2022. године.
Те године успостављено је крхко примирје између Хута и јеменске владе коју подржава Саудијска Арабија, али је земља од тада фактички остала подијељена.
Хути су у четвртак заузели стратешку луку на Црвеном мору, што би им могло омогућити да угрозе кључни поморски пролаз Баб ел Мандеб, а почетком ове недјеље у ракетном и нападу дроновима на Саудијску Арабију погинуле су десетине цивила.
Изнад америчког ангажовања, међутим, и даље стоје сјећања на године контроверзне подршке коју су америчке снаге пружале Ријаду током администрација Барака Обаме и првог мандата Доналда Трампа. Критичари су тада тврдили да је америчка подршка допринијела великом броју цивилних жртава.
Током другог Трамповог мандата САД су покренуле вишемјесечну војну кампању против Хута у Јемену, која је завршена изненадним договором о прекиду ватре.
Си-Ен-Ен је раније објавио да је предсједавајући Здруженог генералштаба, генерал Ден Кејн, убрзо након што је потврђен као Трампов главни војни савјетник, заговарао окончање те операције због забринутости да САД немају јасну излазну стратегију.
Амерички званичници пажљиво прате Хуте док рат САД и Ирана траје већ више од шест мјесеци и постоји опасност да се сукоб прошири на друге дијелове региона.
Иако Саудијска Арабија у почетку није жељела да се превише умијеша у амерички рат са Ираном – чак је одбила да подржи прве америчке покушаје пратње комерцијалних бродова погођених посљедицама рата почетком овог љета – све агресивнији напади Хута повећали су забринутост и у Вашингтону и у Ријаду због могућности отварања другог фронта.
Амерички званичници процјењују да се у Јемену тренутно налази неколико стотина припадника иранске Револуционарне гарде, који раде заједно са Хутима са циљем да на крају затворе Баб ел Мандеб, наводи један амерички званичник.
Баб ел Мандеб повезује Црвено море са Индијским океаном и један је од кључних поморских праваца за међународну трговину.
Си-Ен-Ен је раније објавио да је Иран разматрао затварање овог поморског пролаза као економску „нуклеарну опцију“ уколико преговори са САД пропадну.
Државни секретар Марко Рубио ове недјеље је указао на обавјештајне податке о присуству припадника ИРГЦ-а у Јемену када је рекао новинарима да Иран има улогу у недавним нападима Хута на саудијску енергетску инфраструктуру, наводи један амерички званичник.
Ипак, америчке снаге су већ озбиљно ангажоване након више од шест мјесеци рата са Ираном. Амерички војници у региону били су изложени поновљеним нападима ракетама и дроновима, дугим распоређивањима и притиску на залихе муниције.
Америчка војска тренутно највећи дио пажње усмјерава на операције око Ормуског мореуза, гдје изводи нападе на иранске циљеве, прати комерцијалне бродове кроз овај пролаз и одржава поморску блокаду иранских лука.
У америчкој војсци због тога постоји велика опрезност према превеликом повезивању са саудијском кампањом против Хута, посебно због могућности да неки напад пође по злу и изазове цивилне жртве, као што се раније догађало, рекао је још један амерички званичник.
„Ово нису стара времена“, рекао је један од извора.
(б92)
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