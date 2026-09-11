Трамп одбио нападе на Хуте у Јемену

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник САД Доналд Трамп одбио је захтјеве саудијског престолонасљедника Мухамеда бин Салмана ел Сауда да изврши нападе на Хуте у Јемену, јавио је портал "Аксиос", позивајући се на неименоване изворе из Трампове администрације.
Према ријечима извора, Сауд је јуче два пута звао Трампа и тражио да Американци изврше нападе на Хуте.
"Трамп је то одбио, а званичници његове администрације нагласили су да тренутно не планирају да директно интервенишу у сукобу у Јемену", наводи се у тексту "Аксиоса", преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Најчитаније
14
17
14
12
14
08
14
07
14
06
Тренутно на програму