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Трамп одбио нападе на Хуте у Јемену

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11.09.2026 10:05

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Трамп одбио нападе на Хуте у Јемену
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп одбио је захтјеве саудијског престолонасљедника Мухамеда бин Салмана ел Сауда да изврши нападе на Хуте у Јемену, јавио је портал "Аксиос", позивајући се на неименоване изворе из Трампове администрације.

Према ријечима извора, Сауд је јуче два пута звао Трампа и тражио да Американци изврше нападе на Хуте.

"Трамп је то одбио, а званичници његове администрације нагласили су да тренутно не планирају да директно интервенишу у сукобу у Јемену", наводи се у тексту "Аксиоса", преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Доналд Трамп

Хути

Јемен

Напад

Америка

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