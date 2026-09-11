Исплаћено по 500 КМ за свако новорођенче

Аутор:АТВ редакција
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Градска управа Фоча исплатила је данас по 500 КМ за 81 новорођено дијете у овој години, колико их је до сада пријављено на јавни позив, који остаје отворен, па ће до краја године бити обухваћена сва новорођенчад.
Ријеч је о новој мјери подршке наталитету.
Јелена и Борис Милетић ове године добили су треће дијете - дјевојчицу Милу.
"Свака част Градској управи, уводе стално неке нове мјере, што је многим породицама од користи", каже мајка Јелена.
Треће дијете ове године добили су и Ана и Драган Бегенишић.
"Подршка града на данашњем времену свима значи, лијеп је износ и сигурно ће помоћи у свакодневним потребама око дјеце", наводи Ана.
Родитељима беба рођених ове године рјешења је уручио градоначелник Фоче Милан Вукадиновић, а уз ова подијељена су и рјешења о исплати 200 КМ за суфинансирање школа у природи и школских екскурзија за 118 ђака и предшколаца из вишечланих породица.
Градска управа пружа подршку рађању кроз 12 мјера - од финансирања вантјелесне оплодње, издвајања за новорођенчад и куповину ауто-сједалица, па до подршке вишечалним породицама, првачићима, ученицима, матурантима.
Градоначелник Вукадиновић је најавио од идуће године увођење нове мјере, а ријеч је о стипендији ђацима подручних школа.
"Сваки ђак подручне школе добијаће стипендију вјероватно од 100 КМ, у зависности колико будемо имали средстава у буџету. То исказује потребу града да чува породице у приградским мјесним заједницама", каже Вукадиновић.
Он је додао да ће идуће седмице бити исплаћено и по 200 КМ за ђаке чија оба родитеља нису запослена.
"У току је и јавни позив за суфинансирање зимнице за породице са троје и више дјеце", навео је Вукадиновић.
Он је напоменуо да ниједна нова одлука о подршци наталитету не поништава претходну, тако да породице које испуњавају услове могу бити обухваћене са више пронаталитетних мјера.
Буџетом града Фоча у овој години планирано је око 340.000 КМ за ове намјене, преноси Срна
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