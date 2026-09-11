Ватрогасци објавили фотографије са мјеста саобраћајне незгоде у Бањалуци - аутомобил на крову

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука на својој Фејсбук страници објавила је фотографије саобраћајне незгоде на раскрсници Булевара војводе Степе Степановића и Улице Мајке Југовића у Бањалуци, код кафића "Шкорипион".
На овом мјесту је у току изградња кружне раскрснице, а саобраћајна незгода се догодила ноћас
Хроника
Тешка саобраћајна несрећа у Бањалуци: Аутомобил се преврнуо на кров у кружном току
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