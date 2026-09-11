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Ватрогасци објавили фотографије са мјеста саобраћајне незгоде у Бањалуци - аутомобил на крову

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11.09.2026 12:41

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Ауто на крову Бањалука
Фото: Facebook/Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Ватрогасно-спасилачка бригада Бањалука на својој Фејсбук страници објавила је фотографије саобраћајне незгоде на раскрсници Булевара војводе Степе Степановића и Улице Мајке Југовића у Бањалуци, код кафића "Шкорипион".

На овом мјесту је у току изградња кружне раскрснице, а саобраћајна незгода се догодила ноћас

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Тешка саобраћајна несрећа у Бањалуци: Аутомобил се преврнуо на кров у кружном току

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Тагови :

Бања Лука

Саобраћајна несрећа

Аутомобил

Ватрогасци Бањалука

фотографије

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