Око 350 пријављених за 202 плаца у Бањалуци: Када се уручују рјешења

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Комисије за провођење јавног конкурса за додјелу права грађења на градском земљишту без накнаде Ненад Талић рекао је да ће се данас завршити цијели посао, а сутра обавијестити пријављене.
„Ускоро ћемо уручити и рјешења и све ће бити готово до краја септембра“, навео је Талић.
„Имамо три категорије, младе брачне парове, самохране родитеље и породице са више дјеце“, навео је Талић.
Наводи да је јако важно да је све законски ријешено.
„Град не може своју имовину давати било коме. Захвалност посланицима у НСРС што су усвојили законско рјешење. Хвала и одборницима што су усвојили правилнике. Омогућили смо нашим суграђанима право грађења. То је право грађења на 99 година и то се може продужавати, а насљедници могу користити то земљиште“, појаснио је Талић.
Одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић рекао је да је ово одлична одлука.
„Знамо колико кошта квадрат у Бањалуци. Подржавамо породицу јер је то основна ћелија друштва. Хвала и Влади Српске и премијеру Сави Минићу на подршци. Ово је добра порука нашим грађанима“, навео је Зељковић.
„Били смо раније критиковани како ми нешто нећемо. Ми смо само инсистирали да се уреде законски оквири и да све буде легално и успјели смо. Станивуковић је додјељивао неке плацеве и сад видимо да је изманипулисао грађане и тако послао ружне поруке“, навео је Зељковић, преноси РТРС
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