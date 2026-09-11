Предсједник Српске честитао Рош Хашану

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је свим Јеврејима и јеврејским општинама у Републици Српској и БиХ јеврејску Нову годину – Рош Хашане са жељом да овај велики празник дочекају и прославе у благостању, здрављу и породичној срећи.
"Рош Хашана, као празник новог почетка, вјере и наде, прилика је да се подсјетимо универзалних вриједности међусобног поштовања, разумијевања и заједништва, које су од непроцјењивог значаја за свако друштво.
Са жељом да вам нова година донесе добро здравље, личну и породичну срећу и успјех, још једном вам упућујем искрене честитке", наглашава се у честитки предсједника Карана.
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