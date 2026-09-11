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Предсједник Српске честитао Рош Хашану

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11.09.2026 12:14

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предсједник Републике Српске
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран честитао је свим Јеврејима и јеврејским општинама у Републици Српској и БиХ јеврејску Нову годину – Рош Хашане са жељом да овај велики празник дочекају и прославе у благостању, здрављу и породичној срећи.

"Рош Хашана, као празник новог почетка, вјере и наде, прилика је да се подсјетимо универзалних вриједности међусобног поштовања, разумијевања и заједништва, које су од непроцјењивог значаја за свако друштво.

Са жељом да вам нова година донесе добро здравље, личну и породичну срећу и успјех, још једном вам упућујем искрене честитке", наглашава се у честитки предсједника Карана.

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Тагови :

Синиша Каран

предсједник Републике Српске

Република Српска

Израел

Јевреји

Рош Хашана

Честитка

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