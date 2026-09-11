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Жупљанин: Односи Српске и Србије никада снажнији

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11.09.2026 10:04

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АТВ
Фото: АТВ

Српски народ у данима када слави српско јединство, слободу и заставу мора бити поносан на достигнућа у односима Републике Српске и Србије, које незаустављиво јачају српско јединство, рекао је предсједник Организације старјешина Републике Српске Слободан Жупљанин.

- Чини се да оно никада није било снажније, а то недвосмислено показује и чињеница свесрпске саборности, достојанства и јединства исказаних у одавању почасти и захвалности генералу Ратку Младићу, који је убијен од сатанистичке руке Хашког трибунала - рекао је Жупљанин за Срну.

Он је истакао да је српски народ поносан на претке и историју, као и на своју заставу која је симбол слободе и јединства свих Срба, ма гдје живјели.

Жупљанин је навео да је изузетно важно да Република Српска и Србија и ове године, али и у будућности, заједнички обиљежавају 15. септембар - Дан српског јединства, слободе и националне заставе у знак сјећања на датум када је славна српска војска започела пробој Солунског фронта.

Жупљанин

Република Српска

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- Ово је прилика да се присјетимо свих наших славних предака и историје и да, слиједећи пут којим су они корачали, обезбиједимо вјечно постојање Републике Српске и Србије и живот српског народа у слободи - рекао је Жупљанин.

Према његовим ријечима, Срби своју заставу доживљавају као тробојну нит која их везује како у прошлости, тако и у садашњости и будућности.

- Српска застава, грб и химна су нераскидиви вјечни симболи којима ћемо градити бољу будућност - рекао је Жупљанин.

Истакао је да је свијест о јединству, слободи и застави неуништива основа одбране Републике Српске и слободе српског народа.

Организација старјешина Војске Републике Српске и све патриоте Републике Српске, грађанима Српске и Србије упутили су искрене честитке поводом обиљежавања заједничког празника Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Широм Републике Српске и Републике Србије 15. септембар се прославља као Дан српског јединства, слободе и националне заставе.

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Тагови :

Слободан Жупљанин

Република Српска

Србија

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