Жупљанин о генералу Младићу за АТВ: Историја ће његово име уписати златним словима

Аутор:Милена Грубор
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Предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин истакао је за АТВ да су Србија и Република Српска уз највише почасти испратиле генерала Младића, уз поруке мира, праштања и љубави.
"Слика коју смо данас видјели на лицима свих присутних толико је снажна и велика да никаква мржња, која се ових дана могла чути у јавном простору, то не може поништити. Српски народ се на изузетно достојанствен начин опростио од свог генерала и војсковође", истакао је Жупљанин.
Описујући атмосферу са посљедњег испраћаја, Жупљанин је навео да су присутне обузела двострука осјећања дубока туга због одласка генерала, али и понос због свега што је учинио за српски народ.
"Присутни су осјећали тугу и бол јер смо на вјечни починак испратили генерала Младића, али и понос јер смо имали прилику да живимо у његовом времену. Он је обиљежио ову еру, донио слободу српском народу и одбранио Републику Српску током Одбрамбено-отаџбинског рата", нагласио је предсједник Организације старјешина ВРС.
Према његовим ријечима, поруке са сахране биле су усмјерене ка миру и разумијевању, без било каквих тонова мржње према другима.
"Данас су Република Српска, Србија и Београд одјекивали љубављу, захвалношћу и поштовањем према генералу. Иако нико никоме не може забранити шта ће да осјећа, важна је чињеница да са овог скупа нису слане било какве негативне поруке", поручио је Жупљанин.
Осврћући се на пресуде међународних судова, Жупљанин је напоменуо да историја често показује људске и правне грешке.
"Овоземаљски судови доносе пресуде, али они током историје често знају да погријеше. Генерал Младић се данас преселио у вјечни свијет у коме такве грешке више нису могуће. Наступа нова ера у којој ће бити прилике да се поступци и догађаји из прошлости додатно анализирају и преиспитају како би се дошло до потпуне истине", навео је он, подсјећајући на раније изјаве из самог Хашког трибунала које су указивале на политичку природу појединих одлука.
Жупљанин је закључио да ће, без обзира на међународне правне квалификације које се морају формално поштовати, историја памтити генерала Младића по његовој улози у заштити народа. Он је такође подсјетио на чињеницу да су током ратних дешавања спасавани и припадници других народа, што потврђује и присуство појединаца из Цазинске крајине на данашњем испраћају.
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