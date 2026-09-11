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Обиљежено 30 година ПМФ-а у Бањалуци

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11.09.2026 12:43

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Обиљежено 30 година ПМФ-а у Бањалуци
Фото: ATV

Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић рекао је да ће Српска и даље улагати у науку јер је то окосница техничког развоја.

Мастиловић је, уочи свечане академије поводом обиљежавања 30 година рада бањалучког Природно-математичког факултета, истакао да је овај факултет са својих више од 500 студената и преко 80 наставника израстао у респектабилну образовну и научну установу.

"Честитам им за све што су постигли у ових 30 година", рекао је Мастиловић новинарима у Бањалуци.

Декан ПМФ-а Горан Трбић захвалио је за подршку и истакао да је поносан на рад младих колега.

Он је навео да је кроз факултет прошло више од 2.500 студената, преноси Срна.

Природно-математички факултет је једна од најважнијих научно-образовних институција Универзитета у Бањалуци јер доприноси развоју високог образовања, научно-истраживачког рада и струке у бројним областима природних и математичких наука.

ПМФ Бањалука је основан 1996. године.

Обиљежено 30 година ПМФ-а у Бањалуци

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Тагови :

Бања Лука

Република Српска

Драга Мастиловић

Министарство за научнотехнолошки развој

ПМФ

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