Обиљежено 30 година ПМФ-а у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић рекао је да ће Српска и даље улагати у науку јер је то окосница техничког развоја.
Мастиловић је, уочи свечане академије поводом обиљежавања 30 година рада бањалучког Природно-математичког факултета, истакао да је овај факултет са својих више од 500 студената и преко 80 наставника израстао у респектабилну образовну и научну установу.
"Честитам им за све што су постигли у ових 30 година", рекао је Мастиловић новинарима у Бањалуци.
Декан ПМФ-а Горан Трбић захвалио је за подршку и истакао да је поносан на рад младих колега.
Он је навео да је кроз факултет прошло више од 2.500 студената, преноси Срна.
Природно-математички факултет је једна од најважнијих научно-образовних институција Универзитета у Бањалуци јер доприноси развоју високог образовања, научно-истраживачког рада и струке у бројним областима природних и математичких наука.
ПМФ Бањалука је основан 1996. године.
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