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Цвијановић честитала Јеврејима Рош Хашану

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11.09.2026 13:29

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић у бањалучкој Основној школи "Георги Стојков Раковски", а за
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је Рош Хашану - јеврејску Нову године свим Јеврејима и јеврејским општинама у Републици Српској и БиХ, уз жељу да нова година буде испуњена миром, здрављем, срећом и сваким добром.

Цвијановић је нагласила да Рош Хашана, као празник који носи поруке сјећања, покајања и духовне обнове, подсјећа на значај вјере и духовности, али и на вриједности заједништва, међусобног уважавања и солидарности.

"Нека предстојећа година буде прилика да, његујући међусобно поштовање и разумијевање, наставимо да градимо мостове пријатељства и заједништва. Шана това", наводи се у честитки српског члана Предсједништва БиХ.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Рош Хашана

Нова година

Честитка

Јевреји

Срби

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