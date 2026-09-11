Цвијановић честитала Јеврејима Рош Хашану

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић честитала је Рош Хашану - јеврејску Нову године свим Јеврејима и јеврејским општинама у Републици Српској и БиХ, уз жељу да нова година буде испуњена миром, здрављем, срећом и сваким добром.
Цвијановић је нагласила да Рош Хашана, као празник који носи поруке сјећања, покајања и духовне обнове, подсјећа на значај вјере и духовности, али и на вриједности заједништва, међусобног уважавања и солидарности.
"Нека предстојећа година буде прилика да, његујући међусобно поштовање и разумијевање, наставимо да градимо мостове пријатељства и заједништва. Шана това", наводи се у честитки српског члана Предсједништва БиХ.
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