Подигнута оптужница против седам особа због пожара у Дому пензионера у Тузли

Аутор:АТВ редакција
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Кантонално тужилаштво Тузланског кантона подигло је оптужницу против седам особа у предмету који се односи на пожар у Дому пензионера у Тузли.
Оптужница је подигнута против бившег директора Мирсада Бакаловића (50), Зинаиде Разић Халиловић (47), шефице једне од служби у Дому, која је по налогу директора фактички обављала послове организације рада и распореда запослених, те била чланица Управног одбора, као и против Мустафе Азабагића (67), који је обављао послове референта противпожарне заштите и заштите на раду у Дому.
Оптужница је подигнута и против три одговорна лица из фирме „Инпроз“ Тузла, која су била чланови стручног тима приликом израде „Процјене угрожености од пожара“ за Дом пензионера Тузла из 2021. године – Недима Џамбића (70), Мирсада Зуканчића (69) и Јасмина Софтића (37), као и против Ибрахима Сарајлића (56), инспектора за заштиту од пожара у Кантоналној управи цивилне заштите Тузланског кантона.
Они се терете да су у периоду од априла 2021. до 4. новембра 2025. године починили кривично дјело тешка кривична дјела против опште сигурности људи и имовине у вези са изазивањем опште опасности, док се Бакаловић терети и за продужено кривично дјело злоупотребе положаја и овлашћења.
Свих седам оптужених, у оквиру својих прописаних овлашћења и дужности, супротно законским и подзаконским актима и стандардима који се односе на противпожарну и социјалну заштиту, пропустили су да обезбиједе, предложе или наложе прописане мјере заштите од пожара и опште сигурности корисника.
То су, како се наводи, учинили иако су знали да је ријеч о објекту високог ризика, сврстаном у прву категорију ризика од пожара, у којем бораве посебно рањиве категорије корисника. У Дому је било смјештено 180 особа старије животне доби, од којих је 110 било тешко болесно, непокретно или са инвалидитетом.
Усљед тих пропуста нису спроведене обавезне сигурносне мјере у објекту, због чега није успостављен стални надзор над непокретним и слабо покретним особама, нити одговарајући смјештај и распоред корисника у складу са њиховим здравственим стањем и покретљивошћу. Такође, није успостављен адекватан систем превенције пожара и противпожарне заштите.
Тиме су, према оптужници, били онемогућени правовремено уочавање и локализовање пожара, благовремена евакуација корисника, рано откривање и дојава пожара и угљен-моноксида у собама корисника, одвођење дима и топлоте из објекта, стално праћење и надзор над системом за дојаву и правовремено откривање пожара, стручно поступање рецепционера, као и успостављање и спровођење континуираног и ефикасног старања о мјерама заштите од пожара и ажурирање процјене угрожености од пожара.
У оптужници је наведено да су ови пропусти довели до угрожавања сигурности већег броја људи.
Када је 4. новембра 2025. године избио пожар у соби једног од корисника, који се потом брзо почео ширити, погинуло је 15 корисника Дома пензионера Тузла.
Налази обављених обдукција, како се наводи, потврђују директну узрочно-посљедичну везу гушења угљен-моноксидом или других компликација са смрћу 15 корисника старије животне доби, који због свог здравственог стања нису били у могућности да се самостално заштите или евакуишу. У пожару је повријеђено и више од 30 особа.
Како се наводи у оптужници, оптужени су, као службена и одговорна лица, непостављањем прописаних уређаја за заштиту од пожара и непоступањем по прописима и техничким правилима о заштитним мјерама, изазвали опасност по животе људи, усљед чега је проузрокована смрт више особа.
Оптужница је достављена Кантоналном суду у Тузли на потврђивање, а поткријепљена је обимном доказном грађом са око 1.000 различитих материјалних доказа и докумената.
Међу доказима су и бројна стручна вјештачења тимова вјештака из области противпожарне заштите, заштите на раду, архитектонске и грађевинске струке, електроструке, као и вјештака судске медицине.
У оптужници је предложено да суд свим оптуженима изрекне мјеру забране обављања функције, позиције или активности у периоду од 10 година.
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