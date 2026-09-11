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Додик честитао Рош Хашану: Српска чврсто стоји уз државу Израел

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11.09.2026 11:26

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предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Предсједник Милорад Додик честитао је јеврејску Нову годину – Рош Хашане предсједнику Државе Израел Исаку Херцогу и предсједнику Владе Израела Бењамину Нетанјаху, Држави Израел и њеном народу.

"Наша стална пажња усмјерена је на судбину и добробит Државе Израел и свих Јевреја широм свијета. Наше континуиране активности и посјете вашој земљи током протеклих неколико година омогућили су нам да будемо свјесни не само непријатељског окружења са којима се суочава ваша држава и народ, већ и отпорности и храбрости израелског народа. Од 7. октобра 2023. године, Држава Израел пролази кроз један од најтежих периода од свог оснивања 1948. године.

Република Српска је чврсто стајала уз Израел у оним тренуцима који су промијенили историју Блиског истока, и од тада је пружала подршку праву Израела да се брани. Надамо се да ће наредне Нове године бити прослављане у још бољој атмосфери мира и просперитета Државе Израел", истакао је Додик у честитки.

Нагласио је да Република Српска чврсто стоји уз Израел у овим изазовним временима, временима борбе против тероризма, те да подржава сваку борбу и настојање да се осигура мир, стабилност и безбједност државе и народа Израела.

"Користим ову прилику и да свим Јеврејима и јеврејским општинама у Републици Српској и БиХ пожелим свако добро, уз жељу да предстојеће празничне дане прославе у кругу породице и пријатеља, здрављу, срећи и благостању", наводи се у честитки предсједника Додика

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Тагови :

Милорад Додик

Рош Хашана

Израел

Република Српска

Честитка

Коментари (2)

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