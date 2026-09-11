Додик честитао Рош Хашану: Српска чврсто стоји уз државу Израел

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик честитао је јеврејску Нову годину – Рош Хашане предсједнику Државе Израел Исаку Херцогу и предсједнику Владе Израела Бењамину Нетанјаху, Држави Израел и њеном народу.
"Наша стална пажња усмјерена је на судбину и добробит Државе Израел и свих Јевреја широм свијета. Наше континуиране активности и посјете вашој земљи током протеклих неколико година омогућили су нам да будемо свјесни не само непријатељског окружења са којима се суочава ваша држава и народ, већ и отпорности и храбрости израелског народа. Од 7. октобра 2023. године, Држава Израел пролази кроз један од најтежих периода од свог оснивања 1948. године.
Република Српска је чврсто стајала уз Израел у оним тренуцима који су промијенили историју Блиског истока, и од тада је пружала подршку праву Израела да се брани. Надамо се да ће наредне Нове године бити прослављане у још бољој атмосфери мира и просперитета Државе Израел", истакао је Додик у честитки.
С искреним уважавањем желим да предсједнику Државе Израел Исаку Херцогу @Isaac_Herzog и предсједнику Владе Израела Бењамину Нетањахуу @netanyahu , Држави Израел и њеном народу упутим честитке поводом јеврејске Нове године - Рош хашане.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 11, 2026
Наша стална пажња усмјерена је на судбину…
Нагласио је да Република Српска чврсто стоји уз Израел у овим изазовним временима, временима борбе против тероризма, те да подржава сваку борбу и настојање да се осигура мир, стабилност и безбједност државе и народа Израела.
"Користим ову прилику и да свим Јеврејима и јеврејским општинама у Републици Српској и БиХ пожелим свако добро, уз жељу да предстојеће празничне дане прославе у кругу породице и пријатеља, здрављу, срећи и благостању", наводи се у честитки предсједника Додика
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