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Путин ужива повјерење 73,1 одсто становништва

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11.09.2026 13:00

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Руски предсједник Владимир Путин
Фото: Tanjug/Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool P/AP

Ниво повјерења руског становништва у предсједника Владимира Путина износио је 73,1 одсто, саопштио је Руски центар за истраживање јавног мњења, позивајући се на резултате најновије анкете.

"На питање о повјерењу у Путина, 73,1 одсто испитаника одговорило је потврдно, а рејтинг одобравања за руског предсједника износи 67,4 одсто", наведено је из Центра.

Истовремено, рејтинг подршке раду руске Владе износио је 44,6 одсто, док је 43,4 одсто Руса подржало конкретно рад премијера Русије Михаила Мишустина. Укупно 54,2 одсто испитаника изјавило је да има повјерења у Мишустина.

Испитаници су изнијели своје ставове и о лидерима посланичких група у Државној думи, доњем дому руског парламента. Тако 29,8 одсто испитаника вјерује дугогодишњем лидеру Комунистичке партије Руске Федерације /КПРФ/ Генадију Зјуганову, 24,6 одсто вјерује лидеру странке Праведна Русија – За истину Сергеју Миронову, 19,5 одсто дало је повјерење лидеру Либерално-демократске партије Русије /ЛДПР/ Леониду Слуцком, а 11,6 одсто предсједнику странке Нови људи Алексеју Нечајеву.

Анкета је проведена на узорку од 1.600 одраслих грађана у периоду од 31. августа до 6. септембра, наводи ТАСС, преноси Срна.

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Тагови :

Владимир Путин

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избори у Русији

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Јавно мњење

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