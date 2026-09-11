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Мозак напада на куле Халид Шеик Мохамед ухапшен је 2003. године, а суђење још није ни на видику

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11.09.2026 11:51

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Халид Шеик Мохамед, наводни организатор напада 11. септембра, виђен је убрзо након хапшења током рације у Пакистану, 1. марта 2003. године, на овој фотографији коју је добила агенција Асошијејтед прес.
Фото: Tanjug/AP

Више од 20 година након притварања Халида Шеика Мохамеда (Khalid Sheikh Mohammed), оптуженог за планирање терористичких напада 11. септембра, суђење пред америчким војним трибуналом и даље је неизвјесно.

Амерички војни судија недавно је одредио 5. јун 2028. године као датум почетка суђења Мохамеду и тројици суоптужених, али дио правника сматра да се поступак можда никада неће завршити. Као главни разлог наводе сложена правна питања настала након његовог хапшења у Пакистану 2003. године и каснијег мучења у америчком притвору.

Крајем августа судија је пресудио да тужилаштво не може користити наводно признање које је Мохамед дао Федералном истражном бироу (FBI) 2007. године. Суд је оцијенио да су те изјаве компромитоване јер је био подвргнут „појачаним техникама испитивања“, укључујући симулирано утапање (waterboarding).

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Иако је то представљало ударац за тужилаштво, америчка влада одлучила је да не улаже жалбу како додатно не би одгодила могуће суђење, преноси Кликс.

Мохамед се налази у затвору у заливу Гвантанамо (Guantanamo Bay) од 5. септембра 2006. године, након више од три године проведене у тајним затворима у другим државама. Извјештај америчког Сената раније је указао на његово дуготрајно мучење у притвору Централне обавјештајне агенције (CIA), укључујући 183 сесије симулираног утапања.

Покушај да му се суди пред цивилним судом у Њујорку (New York) пропао је још 2009. године, након противљења дијела јавности и политичара због безбједносних разлога.

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Каснији споразум о признању кривице, који би му осигурао доживотни затвор умјесто могуће смртне казне, почео се распадати убрзо након што је објављен 2024. године, а коначно је пропао прошле године.

Џошуа Дрател (Joshua Dratel), адвокат који је учествовао у обезбјеђивању његове правне одбране, рекао је:

„Све је контаминирано политиком и недостатком одговорности за мучење.“

Тери Страда (Terry Strada), чији је супруг погинуо у Свјетском трговинском центру, поручила је да породице жртава и даље желе завршетак процеса.

„Веома желимо да се ово у неком тренутку приведе крају. Желимо да правда буде задовољена. То је једнако важно као и прије 25 година“, рекла је Страда.

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Тагови :

Халид Шеик Мохамед

Терористички напад

11 септембар напад

Суђење

хапшење

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