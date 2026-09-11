Изборни штаб СНСД-а тражи одговорност за пропусте на тестном гласању: Ни руководство ЦИК-а не може бити изузето

Аутор:АТВ редакција
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Изборни штаб СНСД-а затражио је хитно утврђивање одговорности за пропусте у организацији данашњег тестног гласања широм БиХ, укључујући одговорност предсједника и чланова Централне изборне комисије БиХ, оцјењујући да кашњење гласачких листића отвара питање спремности за опште изборе 4. октобра.
"За ситуацију у којој су грађани позвани на гласање, а гласачки листићи нису достављени на вријеме, неко мора да одговара", саопштено је из Изборног штаба СНСД-а.
Из овог штаба захтијевају да се одговорност утврди кроз цијели ланац организације, од набавке и дистрибуције материјала до надзора и руковођења.
"Први људи ЦИК-а не могу бити изузети из тог поступка, нити се све може завршити пребацивањем кривице на добављаче, превознике или локалне изборне комисије", поручили су из Изборног штаба СНСД-а.
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У саопштењу су издвојили ситуацију у Бањалуци, позивајући се на изјаву члана Градске изборне комисије да су из ЦИК-а три пута звали да питају јесу ли листићи стигли, а да нису пружили информацију ко их доставља и одакле долазе. Навели су да су грађани чекали и одлазили, док су инструкције о завршетку гласања мијењане прије него што је оно почело.
Изборни штаб СНСД-а оцијенио је да таква организација показује "забрињавајући ниво неспособности људи који руководе изборним процесом", посебно у свјетлу обећања о спровођењу највеће реформе изборног процеса у посљедњих тридесет година.
"Ако ЦИК није у стању да обезбиједи основне услове за тестно гласање на ограниченом броју локација, на чему заснива увјеравање да је спреман за изборни дан у цијелој БиХ?", упитали су из Изборног штаба СНСД-а.
Додали су да тестирање служи откривању проблема, али да то не ослобађа одговорности оне који су били дужни да га припреме, те истакли да без листића нема потпуне провјере технологије, поуздане процјене трајања гласања нити прилике да се бирачи упознају о новом поступку.
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Објашњења о "непредвиђеним околностима" и "наученим лекцијама" сматрају недовољним, те траже одговоре о томе ко је био задужен за доставу, који рокови нису испоштовани, када је руководство сазнало за проблем и зашто грађани нису благовремено обавијештени.
Изборни штаб СНСД-а затражио је јавни извјештај о свим пропустима, утврђивање појединачне и руководне одговорности и конкретне мјере према одговорнима, а од ЦИК-а траже и да представи како ће обезбиједити да се исти проблеми не понове 4. октобра.
"Грађани не смију на дан избора плаћати цијену туђе неспособности. Послије овакве пробе, руководство ЦИК-а мора понудити много више од нових обећања", поручили су из Изборног штаба СНСД-а
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