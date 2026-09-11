"Имала сам 22 године кад сам прекинула трудноћу" Лепа Лукић открила да ли је била трудна са Томом Здравковићем

Након њене исповијести, појавиле су се спекулације и коментари да је отац дјетета био чувени пјевач Тома Здравковић.

- Имала сам 22 године када сам прекинула трудноћу, мислила сам да је рано. Да сам знала не бих то урадила. Остала сам тада трудна са Томом. Мислила сам биће дјеце, као што су многе прекидале трудноће, па су послије имале дјецу, али мени се пореметило нешто и тако... - рекла је Лепа и додала:

- Касније нисам могла више да затрудним. Послије сам лежала у болници да се испитам, одрекла сам се пјевања годину и по дана, само да бих постала мајка, јер сам патила страшно - рекла је Лепа Лукић на Хyпе ТВ.

Лепа Лукић о односу са Томом

Послије ове изјаве краљице народне музике, кренуле су спекулације да је Лепа Лукић остала трудна са Томом Здравковићем.

Она се овим поводом огласила и то демантовала

- Пустите коментаре, могу они да говоре шта хоће, када бих ја то слушала, ја бих се објесила. Тома Здравковић и ја нисмо били ни у каквом односу, били смо другари. Због филма су писали да је био у односу са Силваном Арменулић, а ни то није истина. Не вријеђа ме то што причају, ја пљунем само на то - рекла је Лепа Лукић, преноси Блиц.