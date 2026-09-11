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Најмање 20 људи повријеђено у искакању воза из шина

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11.09.2026 22:46

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Пруга шине воз
Фото: Pexel/ Mike Bird

Најмање 20 људи повријеђено је приликом искакања воза из шина у близини града Клеона у Нормандији, саопштио је француски министар саобраћаја Филип Табаро.

Табаро је навео да се један вагон преврнуо, а да су још четири вагона искочила из шина.

Он је у објави на "Иксу" навео да је у возу било 180 путника и да је искочио из шина на линији између Руана и Кана на сјеверу Француске.

Према првим извјештајима полиције и медија, воз је прије искакања из колосјека ударио у неидентификовани предмет на прузи.

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Таг :

жељезничка несрећа

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