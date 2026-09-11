Путин: Снажно економско партнерство чини основу међународних односа

Аутор:АТВ редакција
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Снажно пословно економско партнерство и поуздане пословне везе чине основу међународних односа, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.
Он је на Пословном савјету БРИКС-а у Њу Делхију рекао да то партнерство и везе чине међународне односе стабилнијим и омогућавају превазилажење бројних криза у модерном свијету.
Путин је истакао да свијет тренутно пролази кроз трансформације и да се појављују нови покретачи развоја.
"Представници и композиција Самита БРИКС-а указују на растућу заинтересованост за јачање пословних контаката кроз цјелокупни простор наше организације", навео је Путин.
Према његовим ријечима, западни конкуренти БРИКС-а покушавају да врате своје раније вођство и то је борба која добија ружне облике на државном нивоу.
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Путин је подсјетио да је Русији уведено више од 30.000 санкција, те да се Запад одлучује на директно уништавање објеката и цјевовода како би задржао своје економско лидерство.
Он је нагласио да земље које уводе санкције Русији саме доживљавају економски и пад индустријске производње.
Путин је напоменуо да је Русија ојачала своју економску сувереност и да развија односе са поузданим и предвидљивим партнерима.
Он је скренуо пажњу на чињеницу да су чланице БРИКС-а у посљедњих пет година произвеле више од 40 одсто од глобалног БДП-а, уз напомену да је допринос чланица Групе седам био само 29 одсто.
Путин је навео да БРИКС формира нову одрживу платформу за глобални раст чија правила нису наметнута споља, те да се чланице организације ослањају на националне интересе када развијају трговинске везе.
Осим тога, наставио је Путин, чланице БРИКС-а омогућиле су готово 50 одсто раста глобалне економије.
Путин је нагласио да је Русија спремна да допринесе глобалној сигурности енергије и хране, те да сарађује са цијелим свијетом.
Руски предсједник састао се данас са премијером Индије Нарендром Модијем, са којим је разговарао о ситуацији у региону Црног мора, укључујући питања поморске трговине и безбједности.
Из Министарства спољних послова Индије саопштено је да су Путин и Моди разговарали о кључним регионалним и глобалним питањима од обостраног интереса.
Дводневни Самит БРИКС-а почеће сутра у Њу Делхију.
(Срна)
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