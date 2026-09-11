Logo

Путин: Снажно економско партнерство чини основу међународних односа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 15:31

Коментари:

0
Руски предсједник Владимир Путин разговара са вршиоцем дужности гувернера Тверске области Виталијем Корољовим током њиховог састанка у Кремљу у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool AP

Снажно пословно економско партнерство и поуздане пословне везе чине основу међународних односа, изјавио је предсједник Русије Владимир Путин.

Он је на Пословном савјету БРИКС-а у Њу Делхију рекао да то партнерство и везе чине међународне односе стабилнијим и омогућавају превазилажење бројних криза у модерном свијету.

Путин је истакао да свијет тренутно пролази кроз трансформације и да се појављују нови покретачи развоја.

"Представници и композиција Самита БРИКС-а указују на растућу заинтересованост за јачање пословних контаката кроз цјелокупни простор наше организације", навео је Путин.

Према његовим ријечима, западни конкуренти БРИКС-а покушавају да врате своје раније вођство и то је борба која добија ружне облике на државном нивоу.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Србија

Претукао апотекара због пазара, па опљачкао продавницу

Путин је подсјетио да је Русији уведено више од 30.000 санкција, те да се Запад одлучује на директно уништавање објеката и цјевовода како би задржао своје економско лидерство.

Он је нагласио да земље које уводе санкције Русији саме доживљавају економски и пад индустријске производње.

Путин је напоменуо да је Русија ојачала своју економску сувереност и да развија односе са поузданим и предвидљивим партнерима.

Он је скренуо пажњу на чињеницу да су чланице БРИКС-а у посљедњих пет година произвеле више од 40 одсто од глобалног БДП-а, уз напомену да је допринос чланица Групе седам био само 29 одсто.

Путин је навео да БРИКС формира нову одрживу платформу за глобални раст чија правила нису наметнута споља, те да се чланице организације ослањају на националне интересе када развијају трговинске везе.

Осим тога, наставио је Путин, чланице БРИКС-а омогућиле су готово 50 одсто раста глобалне економије.

Путин је нагласио да је Русија спремна да допринесе глобалној сигурности енергије и хране, те да сарађује са цијелим свијетом.

Руски предсједник састао се данас са премијером Индије Нарендром Модијем, са којим је разговарао о ситуацији у региону Црног мора, укључујући питања поморске трговине и безбједности.

Из Министарства спољних послова Индије саопштено је да су Путин и Моди разговарали о кључним регионалним и глобалним питањима од обостраног интереса.

Дводневни Самит БРИКС-а почеће сутра у Њу Делхију.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

БРИКС

Русија

економија

Коментари (0)

Прочитајте више

Lisice zatvor pritvor

Србија

Претукао апотекара због пазара, па опљачкао продавницу

2 ч

0
Ротација

Свијет

Познати генерал пронађен мртав

2 ч

0
предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић најавио: 50 милиона КМ за младе предузетнике

2 ч

2
Појављује се при ниским температурама

Друштво

Могућ и мраз: Многи ће бити разочарани прогнозом

2 ч

0

Више из рубрике

Ротација

Свијет

Познати генерал пронађен мртав

2 ч

0
Бензинска пумпа или бензинска станица је објекат намијењен за снабдијевање моторних возила горивом бензином, дизелом, плинастим горивима као што су ТНГ или CNG, а у новије вријеме и електричним пуњачима за електрични аутомобиле.

Свијет

Нова ескалација сукоба: Повећане малопродајне цијене бензина и дизела

3 ч

0
Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.

Свијет

Техеран и Хути држе кључеве Ормуза и Баб ел Мандеба

3 ч

0
Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.

Свијет

Ријека Рајна поново биљежи низак водостај

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

59

Не насједајте на ове снимке: Роботи у бијелим мантилима угрожавају хиљаде живота

17

59

Чудо невиђено: СДС и ПСС ''заратили'' због парка

17

49

Станивуковић добио јасну поруку: Радници вртића спремни на протесте

17

48

Сипала лијекове у пасуљ да не врати дугове: Укинута пресуда тровачици

17

39

Будимир: Потребна нова полицијска станица у Оштрој Луци

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима