Додик: Желимо слободну Српску и јединство српског народа

Аутор:АТВ редакција
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СНСД жели слободну Републику Српску, јединство српског народа и добре односе са Србијом, Русијом, Америком и Кином, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Морамо бити јединствени са Србијом и Русијом, да градимо добре односе са Америком, да имамо добре односе са Кином и јасан став одбијања било какве реформе које иду на штету Републике Српске, било у Сарајеву, Бриселу или негдје друго", рекао је Додик у Дервенти гдје је одржан предизборни скуп СНСД-а.
Додик је истакао да у кампањи инсистира на јединству, сопственим ставовима и поштовању Републике Српске и православне вјере.
Нагласио је да СНСД жели слободну Републику Српску и да не жели никоме ништа лоше.
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да је спреман да ради за Републику Српску у њеном најбољем интересу и да је увјерен да ће добити повјерење грађана.
Минић је нагласио да тешки услови увијек рађају најјаче, што се, како је навео, показало и у случају СНСД-а.
"Све оно што се дешавало и сви прогони и судски процеси искристалисали су оне који апсолутно не маре за тривијалне ствари и имају јасан циљ", рекао је Минић.
Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да у Сарајеву намјерава да часно ради свој посао руководећи се политикама и интересом Републике Српске.
"Увијек сам имала свијест да је Република Српска та коју представљам и да је Српска та коју не смијем издати", рекла је Цвијановићева новинарима.
Она је нагласила да предстојећи избори нису само "обична утакмица", већ период у којем треба показати ко ради за Републику Српску, ко има визију, свијест и одговорност и ко је способан да доноси одговорне одлуке.
(Срна)
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