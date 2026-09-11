Logo

Додик: Желимо слободну Српску и јединство српског народа

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
11.09.2026 22:47

Коментари:

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик у Дервенти
Фото: Срна

СНСД жели слободну Републику Српску, јединство српског народа и добре односе са Србијом, Русијом, Америком и Кином, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.

"Морамо бити јединствени са Србијом и Русијом, да градимо добре односе са Америком, да имамо добре односе са Кином и јасан став одбијања било какве реформе које иду на штету Републике Српске, било у Сарајеву, Бриселу или негдје друго", рекао је Додик у Дервенти гдје је одржан предизборни скуп СНСД-а.

Додик је истакао да у кампањи инсистира на јединству, сопственим ставовима и поштовању Републике Српске и православне вјере.

Нагласио је да СНСД жели слободну Републику Српску и да не жели никоме ништа лоше.

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић рекао је да је спреман да ради за Републику Српску у њеном најбољем интересу и да је увјерен да ће добити повјерење грађана.

Минић је нагласио да тешки услови увијек рађају најјаче, што се, како је навео, показало и у случају СНСД-а.

"Све оно што се дешавало и сви прогони и судски процеси искристалисали су оне који апсолутно не маре за тривијалне ствари и имају јасан циљ", рекао је Минић.

Кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да у Сарајеву намјерава да часно ради свој посао руководећи се политикама и интересом Републике Српске.

"Увијек сам имала свијест да је Република Српска та коју представљам и да је Српска та коју не смијем издати", рекла је Цвијановићева новинарима.

Она је нагласила да предстојећи избори нису само "обична утакмица", већ период у којем треба показати ко ради за Републику Српску, ко има визију, свијест и одговорност и ко је способан да доноси одговорне одлуке.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

СНСД

избори

Коментари (0)

Прочитајте више

Пруга шине воз

Свијет

Најмање 20 људи повријеђено у искакању воза из шина

1 ч

0
Погледајте видео: Вјетар из коријена ишчупао јаблан

БиХ

Погледајте видео: Вјетар из коријена ишчупао јаблан

1 ч

0
Александра Бурсаћ отказала наступ због изненадног проблема

Сцена

Александра Бурсаћ отказала наступ због изненадног проблема

1 ч

0
Грађане БиХ чека нови образац прије пута: Ово ће вас питати

Друштво

Грађане БиХ чека нови образац прије пута: Ово ће вас питати

1 ч

0

Више из рубрике

Трибина СНСД-а у теслићу

Република Српска

Додик: СНСД увијек уз свој народ, јаки лидери знају како да се боре за Српску

4 ч

5
Минић у Теслићу

Република Српска

Минић: У великом инвестиционом циклусу нисмо заборавили цркву

5 ч

2
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Годишњица егзодуса Срба из Србобрана није само датум већ тешка избјегличка судбина хиљада људи

5 ч

0
Тришић Бабић: 11. септембар - дан који је промијенио америку и свијет

Република Српска

Тришић Бабић: 11. септембар - дан који је промијенио америку и свијет

5 ч

2

  • Најновије

  • Најчитаније

23

03

Мушкарац из БиХ наоружан ножем упао у цркву узвикујући "Алаху екбер"

22

57

Иван без возачке дозволе у смрт повео и Леу: Језиви призори, аутомобил се распао

22

47

Додик: Желимо слободну Српску и јединство српског народа

22

46

Најмање 20 људи повријеђено у искакању воза из шина

22

26

Александра Бурсаћ отказала наступ због изненадног проблема

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима