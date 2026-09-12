Фудбалер о атмосфери у свлачионици: Станковић је направио једну грешку

Аутор:АТВ редакција
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Бивши нападач Антон Заболотњи говорио је о раду Дејана Станковића и открио детаље атмосфере у свлачионици током мандата српског тренера у московском Спартаку.
Он је у емисији "Комент.Шоу" истакао да је Станковић имао веома изражен став о себи и да је често радио оно што је сматрао исправним. Ипак, као највећу грешку српског бившег тренера Црвене звезде је истакао однос према фудбалерима.
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"Он се све вријеме понашао прилично слободно. Има високо мишљење о себи и вјероватно је једноставно радио оно што је желио. То је то. Нажалост, направио је једну грешку: окренуо се против колектива и почео лично да вријеђа играче. Тако се не ради. Атмосфера је ипак била тешка", рекао је Заболотњи.
Станковић је постао тренер Спартака током љета 2024. године, а сарадња са московским клубом завршена је 11. новембра 2025. године, када су двије стране споразумно раскинуле уговор.
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Подсјетимо, он је у августу ове године напустио клупу Црвене звезде након елиминације од Хапоел Бер Шеве у квалификацијама за Лигу шампиона, преноси "Ало".
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