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Фудбалер о атмосфери у свлачионици: Станковић је направио једну грешку

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12.09.2026 11:09

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Дејан Станковић је бивши српски фудбалер и репрезентативац, а садашњи фудбалски тренер.
Фото: Таnjug/Аmir Hamzagić

Бивши нападач Антон Заболотњи говорио је о раду Дејана Станковића и открио детаље атмосфере у свлачионици током мандата српског тренера у московском Спартаку.

Он је у емисији "Комент.Шоу" истакао да је Станковић имао веома изражен став о себи и да је често радио оно што је сматрао исправним. Ипак, као највећу грешку српског бившег тренера Црвене звезде је истакао однос према фудбалерима.

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"Он се све вријеме понашао прилично слободно. Има високо мишљење о себи и вјероватно је једноставно радио оно што је желио. То је то. Нажалост, направио је једну грешку: окренуо се против колектива и почео лично да вријеђа играче. Тако се не ради. Атмосфера је ипак била тешка", рекао је Заболотњи.

Станковић је постао тренер Спартака током љета 2024. године, а сарадња са московским клубом завршена је 11. новембра 2025. године, када су двије стране споразумно раскинуле уговор.

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Подсјетимо, он је у августу ове године напустио клупу Црвене звезде након елиминације од Хапоел Бер Шеве у квалификацијама за Лигу шампиона, преноси "Ало".

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Тагови :

Дејан Станковић

ФК Спартак

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