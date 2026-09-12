Logo

Дерби у Бањалуци: Борац дочекује Зрињски

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.09.2026 08:08

Коментари:

0
ФК Борац
Фото: ATV

Борац и Зрињски састају се вечерас на Градском стадиону у Бањалуци а у 20.45. у дерби утакмици 7. кола Премијер лиге БиХ.

Проблеми са повредама компликују посао Винку Мариновићу пред дерби против Зрињског.

Гости су на плус осам у односу на актуелног шампиона БиХ, који је под притиском иако је сезона још увијек млада.

Зрињски је без грешке са максималних шест побједа, а са друге стране Бањалучани добро знају све квалитете ривала.

Нема никаквих тајни између тимова који сваке сезоне воде трку за шампионску титулу, а домаћи се надају испуњеним трибинама и вјетру у леђа од својих навијача.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

ФК Зрињски

Коментари (0)

Више из рубрике

Тренинг Борца пред утакмицу с Левским

Фудбал

Борац под притиском пред Зрињски

15 ч

0
Наша Банка наставила партнерство са ФК „Радник“ Бијељина: Подршка спорту и заједници остаје дио нашег опредјељења

Фудбал

Наша Банка наставила партнерство са ФК „Радник“ Бијељина: Подршка спорту и заједници остаје дио нашег опредјељења

1 д

0
Незапамћен скандал у Лиги шампиона: Тренер добио флашу у главу и одмах поднио оставку

Фудбал

Незапамћен скандал у Лиги шампиона: Тренер добио флашу у главу и одмах поднио оставку

1 д

0
Клуб због Душана Влаховића издао најбруталније саопштење икада: "Плаћени убица"

Фудбал

Клуб због Душана Влаховића издао најбруталније саопштење икада: "Плаћени убица"

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

54

Положен камен темељац за Симулациони центар Медицинског факултета у Фочи

11

49

Ко је нови дечко Наташе Беквалац: Бивши фудбалер, директор у татиној фирми

11

42

Ако овако слажете дрва за зиму, правите велику грешку

11

34

Мартина Млинаревић затражила разрјешење са мјеста амбасадора

11

28

Додик: Једино је сигурно да Драшко неће бити премијер

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима