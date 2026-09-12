Нова жетва медаља репрезентативаца Српске у "Борику"

Аутор:АТВ редакција
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На 21. Отвореном првенству Балкана у џију-џицуу, у Бањалуци, репрезентативци Републике Српске данас су освојили 15 медаља: двије златне, три сребрне и десет бронзаних.
Српска је, дан прије краја шампионата, са 67 медаља четврта у генералном пласману, иза Грчке која је освојила два одличја мање, али има једно злато више.
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Сутра је на програму финални дан на Свјетском купу у дуо систему и дуо шоуу, те 21. Балканском првенству. Програм у "Борику" почиње у 9 часова.
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