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Нова жетва медаља репрезентативаца Српске у "Борику"

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12.09.2026 22:09

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На 21. Отвореном првенству Балкана у џију-џицуу, у Бањалуци, репрезентативци Републике Српске данас су освојили 15 медаља
Фото: Глас Српске

На 21. Отвореном првенству Балкана у џију-џицуу, у Бањалуци, репрезентативци Републике Српске данас су освојили 15 медаља: двије златне, три сребрне и десет бронзаних.

Српска је, дан прије краја шампионата, са 67 медаља четврта у генералном пласману, иза Грчке која је освојила два одличја мање, али има једно злато више.

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Сутра је на програму финални дан на Свјетском купу у дуо систему и дуо шоуу, те 21. Балканском првенству. Програм у "Борику" почиње у 9 часова.

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Тагови :

Џију Џицу

Бањалука

медаље

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