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Мбапе: Другачији сам играч од Месија

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12.09.2026 15:21

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Килијан Ембапе француски репрезентативац
Фото: Tanjug/AP Photo/Martin Meissner

Килијан Мбапе не бјежи од поређења са Лионелом Месијем, али француски нападач истиче да себе види као другачијег играча од аргентинске легенде.

У интервјуу за француски "Л’Екип", Мбапе је упитан да ли себе може да замисли како игра на врхунском нивоу и са 39 година, попут Месија.

"Ако буде потребно, могу да замислим себе како играм до 100. године", нашалио се Мбапе.

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Ипак, када је ријеч о томе да ли би у тим годинама могао да буде на истом нивоу, Француз је био озбиљнији.

"То је питање интелигенције – да знаш када више не можеш да наставиш. Меси није морао себи да поставља то питање, јер је и даље способан за то. А Лионел Меси је Лионел Меси. Ја себе сматрам другачијим играчем. Али он је један од оних посебних играча", рекао је Мбапе.

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Тагови :

Килијан Мбапе

Килијан Ембапе

Фудбал

Лео Меси

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