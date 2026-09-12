Мбапе: Другачији сам играч од Месија

Аутор:АТВ редакција
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Килијан Мбапе не бјежи од поређења са Лионелом Месијем, али француски нападач истиче да себе види као другачијег играча од аргентинске легенде.
У интервјуу за француски "Л’Екип", Мбапе је упитан да ли себе може да замисли како игра на врхунском нивоу и са 39 година, попут Месија.
"Ако буде потребно, могу да замислим себе како играм до 100. године", нашалио се Мбапе.
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Ипак, када је ријеч о томе да ли би у тим годинама могао да буде на истом нивоу, Француз је био озбиљнији.
"То је питање интелигенције – да знаш када више не можеш да наставиш. Меси није морао себи да поставља то питање, јер је и даље способан за то. А Лионел Меси је Лионел Меси. Ја себе сматрам другачијим играчем. Али он је један од оних посебних играча", рекао је Мбапе.
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