Одговор Кремља: Ако Зеленски жели састанак са Путином, нека дође у Москву

Аутор:АТВ редакција
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Уколико украјински предсједник Володимир Зеленски заиста жели да се састане са руским предсједником Владимиром Путином, може да дође у Москву - позив њему остаје отворен, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Реагујући на изјаву Зеленског да је спреман да се са Путином састане на предстојећем самиту групе Г20 у Сједињеним Америчким Државама, Песков је рекао да је Путин и раније позивао Зеленског на састанак у Москву, и додао да још није познато да ли ће Путин путовати на самит Г20, јавља Спутњик.
"Вјерујем да су сви позвани, осим, нажалост, Јужне Африке. Али о томе се није чак ни разговарало. Рад се одвија на експертском нивоу. Наши стручњаци такође непрестано раде на документима за предстојећи самит. Другим ријечима, све тече уобичајеним током. Што се тиче могућности да Путин отпутује, о том питању чак нисмо ни разговарали", рекао је Песков и навео да су Путин и Трамп недавно разговарали телефоном, и то "срдачно и конструктивно".
Раније данас, Зеленски је рекао да је спреман да се састане са предсједником Русије Владимиром Путином на самиту Г20 у Мајамију ако буде позван.
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"Да, наравно. Морамо доћи. Морамо се састати, разговарати и донијети одлуку", рекао је Зеленски.
Према ријечима украјинског лидера, оно што ће рећи руском предсједнику неће бити најважније.
"Само ће резултат бити важан", нагласио је Зеленски.
Самит Г20 биће одржан 14. и 15. децембра у Мајамију у САД. Према званичном веб-сајту самита, Украјина још није међу земљама које нису чланице Г20, а које су позване да учествују.
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