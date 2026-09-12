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Минић: Не смијемо одустати од Српске, глас за СНСД је глас за јаку Српску

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12.09.2026 16:07

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Предизборна трибина СНСД-а у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.
Фото: СРНА

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Саво Минић поручио је да се не смије одустати од Републике Српске која данас има велике инвестиције и да је спреман да стане пред грађане и настави тај пут као нови предсједник.

"Нас су у рату нападали да нас униште, али то нису успјели", рекао је Минић на трибини "Разговор са грађанима" у Фочи.

Подсјећајући да предсједник Милорад Додик са свјетском моћницима договара пројекте за развој Републике Српске, Минић је истакао да у то не треба сумњати и да то нико боље не може урадити.

"Сада имате прилику да оловком изаберете Милорада Додика, односно нас, јер на тај начин ћете учинити да ваша дјеца не узимају пушке", навео је Минић.

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Он је нагласио да многи не знају шта су Додик и његова породица прошли током протеклог периода, али да је он све издржао и побиједио.

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"Зато сам и ја спреман да као предсједник Републике Српске станем пред све вас. Ово је историјски тренутак. Вријеме изњедри лидера, а ми га имамо, то је Милорад Додик, јер нас опет чекају разне тешкоће", поручио је Минић.

Он је истакао да кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић нема противкандидата.

"Изађите на гласачка мјеста, јер то радимо и за оне који су дали животе за Републику Српску и за све нас. Важно је да у што већем броју гласате за СНСД, јер је то начин да Српска буде јака и напредна", закључио је Минић.

(СРНА)

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Саво Минић

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Република Српска

Избори 2026.

Избори 2026

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