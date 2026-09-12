Logo

Цвијановић из Фоче поручила: До побједе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
12.09.2026 15:29

Коментари:

2
Потпредсједница Савеза независних социјалдемократа и Српски члан Предсједништва БиХ
Фото: ATV

Ова подршка је највећа снага СНСД-а, истакла је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на предизборној трибини у Фочи.

"Хвала нашим људима у Фочи на срдачном дочеку! До побједе", поручила је Цвијановићева у видео објави на друштвеној мрежи Инстаграм.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

СНСД

Фоча

Избори 2026.

Избори 2026

Коментари (2)

Више из рубрике

Саво Минић у Фочи

Република Српска

Минић: Универзитетска болница Фоча мора имати најсавременију опрему

1 ч

0
Жељка Цвијановић у Фочи

Република Српска

Цвијановић: Захваљујући Влади, имамо развијенију и снажнију Српску

2 ч

3
Додик у Фочи

Република Српска

Додик: Универзитетска болница у Фочи заслужује да буде клинички центар

2 ч

4
Додик, Минић и Цвијановић у Фочи

Република Српска

Званичници Српске у посјети Универзитетској болници Фоча

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

52

Жена током шетње код Дунава угледала анаконду дугу више од 2 метра

16

47

Додик: Грађани да подрже борбу за очување Српске и њен даљи развој

16

35

Минић о путу Сарајево-Фоча: Инсистираћу да се радови изводе максималном динамиком

16

19

Емина Јаховић: Већ 15 година немам кога да позовем на кафу

16

14

Лавров: Нећемо зауставити специјалну војну операцију

Тренутно на програму

14:00

Једина (12+, Р)

филмски програм

15:30

У другом плану (Р)

информативни програм вијести

16:30

Временска прогноза

временска прогноза

16:35

Скулд (Р)

документарни програм

17:05

Предсједник СЕ01 ЕП04 ( 12+, Р)

серијски програм

18:00

Народ прича

путопис

18:55

Маркетинг

маркетинг

Стање на граничним прелазима