Цвијановић из Фоче поручила: До побједе

Аутор:АТВ редакција
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Ова подршка је највећа снага СНСД-а, истакла је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић на предизборној трибини у Фочи.
"Хвала нашим људима у Фочи на срдачном дочеку! До побједе", поручила је Цвијановићева у видео објави на друштвеној мрежи Инстаграм.
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