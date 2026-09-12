Ово је Тијана која је донијела змију са камповања: Пробудио ме притисак на врату

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Неке приче почну сасвим обично, а онда готово непримјетно, прерасту у искуство које заувијек памтимо.
За Тијану је једно викенд камповање са друштвом на Магличу требало да буде тек кратки бијег од свакодневице. Умјесто тога, постало је почетак необичног низа догађаја у којем су главну улогу имале – змије.
Био је 16. август и њен рођендан. Док је стајала испред шатора и чекала другарицу да се спакује, крајичком ока угледала је нешто црно како јури према шатору - змију.
Занимљивости
За ова 4 хороскопска знака од данас све креће набоље
Вриснула је. Друштво је притрчало. Вадили су ствар по ствар из шатора, док нису пронашли животињу, избацили је из истог, а она је отишла у ријеку Ибар.
Мислили су да је ту прича готова.
Завршили су са паковањем, оставили ствари на ливади и отишли да планинаре. Увече су се вратили по торбе и кренули за Београд.
А са њима је пошао и незван гост који се увукао у Тијанину торбу.
Змије су јој одувијек биле највећи страх...Није ни слутила да ће се само три дана касније са тим страхом суочити...1:1!
У ноћи између 18 и 19. августа спавала је у свом новом стану на Новом Београду када ју је из сна пробудио снажан притисак око врата.
"Само ме буди из сна притисак на врату као да ме неко дави. Како сам лежала, подигла сам се махинално да бих скинула то нешто са врата. У том моменту не размишљам шта је то. Наравно, никада раније нисам ни пипнула змију само прстима, а камоли да знам какав је осјећај под рукама... трудим се да то нешто да скинем, а то се тако стисло око мог врата као лијана кад се онако уреже у стабло и притом се она обмотала око мог врата", проча Тијана и додаје:
"Упадам у панику и једина мисао ми је да се спасим, да скинем то нешто са себе и да побјегнем. Хвала Богу, она се уплела у моју косу и збунила, јер ја сам њу и гребала и чупала и своју косу почупала и себе изгребала само да је скинем".
Србија
Хорор: Тијани се змија увукла у торбу, навече јој се омотала око врата
Побјегла је у купатило. Тек иза затворених врата постала је потпуно свјесна онога што се догодило.
"Јежим се, лупа ми срце, не знам шта да радим, јер је то усред ноћи, сама сам. И кажем себи: "Смири се, полако, биће све у реду, диши.“ И размишљам, кад сам већ у купатилу, шта да урадим да добијем на времену да бих се смирила. Кажем: "Па ајде, уђи и опери косу". Мислим, то сад можда дЈелује смешно, али је мени у том моменту јако значило јер ме је та вода додатно опустила", објаснила је.
На крају је отишла код мајке која живи у близини.
Тамо ју је дочекао још један необичан детаљ.
"Она је имала мајчински инстинкт и пробудила се тачно у моменту кад је мене напала змија", прича Тијана.
Сутрадан су у потрагу за змијом кренули и њени пријатељи са Биолошког факултета. Прегледали су готово сваки кутак стана – од климе и сливника до ормара и бојлера. Али змију нису нашли.
Ипак, олакшавајућа околност је била та што је у питању била змија рибарица, која је као и Тијана, имала за нагон за преживљавањем.
У стану једини извор воде је тоалет, односно WC шоља, па је рептил кроз њу и побјегао.
"До тада ми је даска увијек била подингута..од тада више НЕ. И то је велико упозорење које желим да пренесем људима. Што се тиче "моје" змије, пријатељи су ми рекли да је она већ тог дана била на слободи, јер просто њена потреба је била да се спаси, а не да сад она ту шета по спратовима. Међутим, ја сам свакако сишла да упозорим комшије који живе у приземљу и на првом спрату да наредних пар дана обавезно држе затворене WC шоље. То је уједно био и моменат гдје смо се ми упознали и ја сам наишла на велику емпатију, велико разумијевање просто од свих људи којима сам испричала шта се догодило", објаснила је ова млада Београђанка.
Као још једно важно упозорење истиче да се торбе увијек провјеравају послије паковање и да се рајсфешлуси увијек затварају.
Првих неколико ноћи није могла нормално да спава. Ипак, није жељела да побјегне из стана.
"Није била опција да се преселим, да не спавам сад више у стану, јер сам тек дошла и жељела сам да се суочим са тим".
Она штавише, жели да змије упозна изблиза, у контролисаним условима, како би промијенила успомену на први сусрет...Јер, како каже, ово искуство јој није промијенило само однос према змијама – већ и слику коју је имала о себи.
Тијана је схватила да иза њене њежности и крхкости постоји снага за коју раније није ни знала да је има.
Заправо снажна и умом и духом и тијелом
"Све је то супер и све је то истина, али то је овако као један покривач свилени, а испод тог покривача свиленог се налази једна стијна",завршила је.
И можда је управо то најважније што је понијела из овог необичног искуства – није само побиједила свој највећи страх, већ је открила колико је заправо снажна, пише Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
8 ч0
Најновије
Најчитаније
17
06
16
52
16
47
16
35
16
19
Тренутно на програму