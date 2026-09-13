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Због једне реченице Надежде Биљић послије борбе с раком сви ће ставити прст на чело

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13.09.2026 17:57

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Надежда Биљић
Фото: Инстаграм

Пјевачица Надежда Биљић укључила се данас у емисију "Премијера – Викенд специјал" и први пут отворено говорила о тешком периоду кроз који је прошла, објелоданивши да је успјешно побиједила у борби са карциномом.

Тајну о борби са болешћу знала је једино њена породица. Након неколико мјесеци од завршетка лијечења, Надежда је одлучила да подијели вијести са јавношћу и потврди да је терапија у потпуности успјела.

"Сада је све иза нас"

"Одлично сам, супер се осјећам, хвала Богу сада је све иза нас. Прошло је пар мјесеци од свега, искрено ја нисам још увијек спремна да причам о тој теми, најбитније је да је све прошло у најбољем реду, да је терапија успјела, али мени ће требати времена да могу да причам о томе. Трудим се да будем позитивна, дајем све од себе", изјавила је Надежда.

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Посебан акценат током свог укључења пјевачица је ставила на важност редовних здравствених прегледа, подијеливши драгоцјен савјет који је добила од свог оца, преноси "Мондо".

"Мени је мој отац говорио да се код љекара иде када те ништа не боли, јер када те боли тада је касно. Ја сам ишла редовно, и апелујем на све да се провјеравају, да иду на прегледе, јер све што се открије на вријеме, се ријеши", поручила је пјевачица.

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Надежда је искористила прилику да се јавно захвали својој породици и партнеру Томи на неизмјерној љубави и подршци током овог тешког периода. Упркос изазовима, Надежда гледа напријед и најављује нове музичке пројекте.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Надежда Биљић

карцином

Рак

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