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Вучић: Оставку подносим 27. септембра

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14.09.2026 19:15

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Вучић: Оставку подносим 27. септембра
Фото: Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Оставку на мјесто предсједника поднијећу 27. септембра, вјерно сам служио Србији и грађанима, борбено и посвећено, поручио је предсједник Србије Александар Вучић.

"Да вас обавијестим. 27. септембра ћу поднети оставку на мјесто предсједника. Обратићу се те вечери људима, захвалити им на подршци. Најдуже сам био и предсједник Републике откада је вишестраначки систем успостављен у нашој земљи. Ја то без грађана ове земље не бих могао. Једино што могу да кажем то је да сам вјерно служио Србији, вјерно служио грађанима ове земље, вјерно, марљиво, посвећено, борбено", рекао је Вучић гостујући на ТВ Пинк.

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Додао је да онда иде у предизборну кампању као обичан грађанин.

"Набавио сам и камионче, имам свој ауто. Набавио сам и неку камп кућицу, пошто нећу моћи да спавам свуда. Ићи ћу у најудаљенија села, па до касно кад останем. Има још много села. Има још хиљаде и хиљаде села у којима нисам био. Хоћу да обилазим и урбана мјеста, у сваки град хоћу да одем, испред продавнице, испред дискотеке, да разговарам с људима", рекао је Вучић.

Додао је да ће и као грађанин разговарати са свима и да нема проблем са тим.

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Тагови :

Александар Вучић

оставка

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