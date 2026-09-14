Вучић: Оставку подносим 27. септембра

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Оставку на мјесто предсједника поднијећу 27. септембра, вјерно сам служио Србији и грађанима, борбено и посвећено, поручио је предсједник Србије Александар Вучић.
"Да вас обавијестим. 27. септембра ћу поднети оставку на мјесто предсједника. Обратићу се те вечери људима, захвалити им на подршци. Најдуже сам био и предсједник Републике откада је вишестраначки систем успостављен у нашој земљи. Ја то без грађана ове земље не бих могао. Једино што могу да кажем то је да сам вјерно служио Србији, вјерно служио грађанима ове земље, вјерно, марљиво, посвећено, борбено", рекао је Вучић гостујући на ТВ Пинк.
Србија
Покрета "Ми - снага народа" не зна гдје је Бранимир Несторовић: 7 дана се не јавља
Додао је да онда иде у предизборну кампању као обичан грађанин.
"Набавио сам и камионче, имам свој ауто. Набавио сам и неку камп кућицу, пошто нећу моћи да спавам свуда. Ићи ћу у најудаљенија села, па до касно кад останем. Има још много села. Има још хиљаде и хиљаде села у којима нисам био. Хоћу да обилазим и урбана мјеста, у сваки град хоћу да одем, испред продавнице, испред дискотеке, да разговарам с људима", рекао је Вучић.
Додао је да ће и као грађанин разговарати са свима и да нема проблем са тим.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч1
Република Српска
2 ч0
Србија
1 ч0
Србија
1 ч1
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму