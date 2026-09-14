Ласерима ометали пилоте док су слијетали на Аеродром "Никола Тесла"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Контрола летења Србије и Црне Горе регистровала је више случајева ометања авиона ласерима током слијетања на Аеродром "Никола Тесла" Београд, потврђено је за "Блиц Бизнис" из СМАТСА.
Како "Блиц Бизнис" сазнаје, од почетка љетње сезоне пријављено је укупно 25 оваквих инцидената у ширем рејону Београда и периферних насеља.
Ласерски зраци усмјеравани су ка авионима у завршној фази прилаза, када су летелице већ биле припремљене за слијетање.
Иако до сада ниједна посада није морала да обустави слијетање или промјени процедуру прилаза, из СМАТСА упозоравају да овакви поступци представљају озбиљну пријетњу безбједности ваздушног саобраћаја.
Повод за питања "Блиц Бизниса" биле су тврдње које су се појавиле на друштвеним мрежама да су непознате особе више ноћи заредом са Моста на Ади ласерима ометале пилоте током прилаза за слијетање на писту 30Р београдског аеродрома.
Из СМАТСА су навели да је Ада Циганлија једна од локација из чијег правца је регистрован највећи број случајева.
- У посљедњих неколико дана Контрола летења Србије и Црне Горе регистровала је више случајева ометања ваздухоплова ласером током слијетања на Аеродром "Никола Тесла" Београд - навели су за "Блиц Бизнис" из СМАТСА.
Током љетње сезоне, односно од 1. јуна до 12. септембра 2026. године, на основу пријава посада ваздухоплова регистровано је укупно 25 случајева ометања ласером.
Инциденти су забиљежени у ширем рејону Београда и његових периферних насеља, док су се авиони налазили у завршном прилазу за слијетање.
Ласери најчешће долазили из четири правца
Највећи број пријављених случајева регистрован је из правца Аде Циганлије, Новог Београда, Бежанијске косе и Батајнице.
У тренутку ометања авиони су били у конфигурацији за слијетање на висинама од 3.000 до 600 стопа и прилазили су пистама 30Р, односно 12Л.
То значи да су ласерски зраци усмјеравани ка летјелицама током једне од најосетљивијих фаза лета, када посада изводи завршне припреме и маневре пред слетање.
Сви регистровани случајеви уредно су пријављени Директорату цивилног ваздухопловства, у складу са прописаном процедуром.
Упркос великом броју пријављених инцидената, ниједна посада до сада није морала да обустави слетање, понови прилаз или промјени процедуру прилаза.
- Важно је нагласити да до сада у овим случајевима није било потребе за обустављањем слијетања или промјеном процедуре прилаза, али овакви догађаји представљају озбиљну претњу безбједности и не смију се посматрати као безазлени - упозорили су из СМАТСА.
Чињеница да није било промјене процедуре не умањује озбиљност догађаја, јер ласерски зрак може да угрози способност пилота да безбедно управља авионом у кључном тренутку лета.
Усмјеравање ласерског зрака према авиону може да изазове привремено заслепљивање и поремећај вида чланова посаде.
Такво ометање је посебно опасно непосредно пред слијетање, када је концентрација пилота усмјерена на управљање летјелицом, праћење инструмената, комуникацију са контролом летења и безбједно спуштање на писту.
- Дејство ласера може изазвати привремено заслијепљивање и ометање вида чланова посаде, што у критичној фази лета, непосредно пред слијетање, додатно повећава њихово радно оптерећење и може захтијевати примјену посебних процедура - објаснили су из СМАТСА.
Због тога се овакви инциденти се третирају као озбиљно угрожавање безбедности посаде и путника.
За усмеравање ласера прети до 15 година затвора
Закон о ваздушном саобраћају Републике Србије налаже нулту толеранцију према оваквим поступцима.
Усмјеравање ласера према авиону или хеликоптеру представља тешко кривично дјело за које је предвиђено строго кажњавање. Запрећена казна затвора може да износи и до 15 година.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч1
Србија
3 ч0
Србија
4 ч0
Србија
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму