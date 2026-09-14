Мацут стигао у Бањалуку, састао се са Минићем

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут стигао је у Бањалуку на обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
У току је састанак са предсједником Владе Српске Савом Минићем.
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Остојић за АТВ: Српском народу је јединство неопходно за опстанак
Дан српског јединства, слободе и националне заставе биће обиљежен данас у Бањалуци у организацији влада Републике Српске и Србије. Централна свечаност биће одржана у Спортској дворани "Борик", са почетком у 20 часова.
Обиљежавање овог празника установљено је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској. 15. септембар - Дан српског јединства, слободе и националне заставе установљен је на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта у Првом свјетском рату.
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