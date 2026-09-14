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Мацут стигао у Бањалуку, састао се са Минићем

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14.09.2026 18:29

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Предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут стигао је у Бањалуку на обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Фото: ATV

Предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут стигао је у Бањалуку на обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

У току је састанак са предсједником Владе Српске Савом Минићем.

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Дан српског јединства, слободе и националне заставе биће обиљежен данас у Бањалуци у организацији влада Републике Српске и Србије. Централна свечаност биће одржана у Спортској дворани "Борик", са почетком у 20 часова.

Мацут, Минић, Вујић,
Мацут, Минић, Вујић,
ATV

Обиљежавање овог празника установљено је 2020. године с циљем оснаживања јединства српског народа у Србији и Српској. 15. септембар - Дан српског јединства, слободе и националне заставе установљен је на дан када се обиљежава пробој Солунског фронта у Првом свјетском рату.

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Тагови :

Саво Минић

Ђуро Мацут

Састанак

Бања Лука

Србија

Република Српска

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