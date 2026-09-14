Српско јединство на дјелу - за 138 пројеката уложено више од 247 милиона марака

Аутор:Весна Азић
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Четвртину милијарде марака тешка су улагања Србије у Републику Српску и општине у Федерацији у којима већински живе Срби. Прецизније, од септембра 2017. до јула ове године из Београда је кроз донације стигло тачно 247 милиона 228 хиљада марака.
Средства нису остала на папиру претворена су у путеве, школе, вртиће, болнице, тргове, спортске дворане и друге пројекте. Само у Српској финансирано је 138 пројеката.
,,Само у посљедњих неколико година Србија је путем Министарства финансија Републике Српске уложила преко 247 милиона марака. Улагало се широм Републике Српске у 53 општине, 6 општина у ФБИХ и у Брчко дистрикту финансиран је пројекат у вриједности од милион марака", рекао је’Далибор Панић, секретар Владе Републике Српске.
Највећи појединачни износ обезбијеђен је за изградњу ауто-пута Рача Бијељина. Пројекат који Српску преко Србије веже на мрежу ауто-путева, уједно је и највећа ставка на списку донација.
,,До сада је Србија дозначила 4 транше по 10 милиона евра за изградњу тог пута, то је негдје у садашњем односу 50%улагања Српске и 50%улагања Србије бар у досадашњој градњи. Тако да, ми заиста цијенимо ту врсту помоћи", рекао је Радован Вишковић, вршилац дужности директора ЈП "Аутопутеви Републике Српске“
У Костајницу је стигло око 6,3 милиона марака, а у Невесиње нешто мање од шест милиона. Новац је кориштен за пројекте локалних заједница.. од инфраструктуре до набавке санитетског возила. Зворнику тек нешто мање од 3,9 милиона марака. За нови објекат и опремање Болнице Зворник, реконструкцију Дома здравља, али и санацију Моста краља Александра Првог Карађорђевића између Зворника и Малог Зворника. Најјужнијем граду Српске стигло је више од 3,3 милиона марака. Од тога око милион и по за ревитализацију Старог града, готово милион за вртић у насељу Горица и око 780 хиљада за православни духовни центар у Мркоњићима, родном мјесту Василија Острошког.
,,Оно што смо наставили да радимо је пројекат Старог града, добар дио средстава који је био обезбијеђен је управо нешто што нам је било значајно у самом почетку када смо кретали. Наравно да смо ми као град и уз подршку Републике наставили да финансирамо и сматрамо да је то важно", рекао је Мирко Ћурић, градоначелник Требиња.
У град на Врбас слило се око 9,4 милиона марака. Више од пет милиона отишло је за наставак градње српско-руског храма и духовно-културног центра, око два милиона за реконструкцију Студентског центра „Никола Тесла", а међу финансираним пројектима је и објекат у мјесној заједници Петрићевац – амбуланта, вртић и простор мјесне заједнице. Сљедећа је Козарска Дубица са више од 8,5 милиона марака. Финансирана је и реконструкција Дома здравља и асфалтирање локалних путева. Улагало се и у Источно Сарајево.
,,Тај износ прелази вриједност од 20 милиона марака на све пројекте у Источном Сарајеву. Први и најзначајнији пројекат на Палама је свакако је Основна школа која нови назив Србија, затим Трг Републике Србије у Источном Новом Сарајеву, даље у Палама, реконструкција Романијске улице.Било је и издвајања за болницу Србија, па и сам назив јој је Србија", рекао је Љубиша Ћосић, градоначелник Источног Сарајева.
Помоћ није стала на међуентитетској линији. За шест локалних заједница у Федерацији БиХ са већинским српским становништвом распоређено је укупно више од 13,3 милиона марака. Највише Дрвару – око 8,4 милиона. Слиједи Босански Петровац са око 1,94 милиона, док је за Босанско Грахово и Гламоч издвојено по приближно 873 хиљаде марака. Средства су улагана и у Босанску Крупу и Мостар.
,,Захваљујући тим средствима урадили велики број малих пројеката који живот значе у Дрвару. Најзначајнији међу њима је отварање фабрике и погона ,,Yумко’’ гдје смо дио средстава искористили за уређење пословне зоне, изградњу приступних путева. Урадили смо јавну расвјету селима. Један од значајних пројеката је опремање и реконструкција Хитне помоћи", рекла је Душица Рунић, начелник општине Дрвар.
На списку даље.. Бијељина са око 2,27 милиона марака, Мркоњић Град са око 2,2 милиона, те Власеница са више од 1,84 милиона марака. Улагало се у школе и спортске дворане, путеве, вртиће, студентске домове и друге објекте које грађани користе сваког дана. Још око милион марака издвојено је за дјечији вртић у Брчком. Када се подвуче црта, донаторски новац Србије стигао је у 53 локалне заједнице у Републици Српској, али и у средине изван Српске у којима живи српско становништво.
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