Зашто је 15. септембар важан за Републику Српску и Србију?

Аутор:АТВ редакција
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О значају обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе за АТВ говорили су Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске, Срђа Трифковић, професор међународних односа на Факултету политичких наука, Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске и Душко Певуља, професор на Филолошком факултету.
"За Србију и Републику Српску и српски народ је важан сваки дан који доприноси подсјећању и учвршћивању националног јединства. Радује нас чињеница да и ове године али и да ће у свим будућим годинама Република Српска и Србија заједно обиљежавати Дан српског јединства, слободне и националне заставе", каже Слободан Жупљанин, предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.
Према његовим ријечима, Дан српског јединства је прилика да се подсјетимо свих предака који су у ослободилачким ратовима довели до тога да данас, српски народ живи у слободи.
"Зато је важно, да схватимо и разумијемо да без српског јединства, свих Срба на свијету ма гдје они живјели, тешко ћемо моћи у у будућности да обезбједимо дугорочну одрживост и државе и слободе, а и националне заставе. Ако немате српског јединства, врло тешко ћете доћи до слободе и државе, ако немате слободе и државе и српског јединства нећете имати ни своје симболе и идентитете и своја обиљежја као што је застава", наводи Жупљанин.
Ни Србија ни Република Српска немају културну политику, што је катастрофална чињеница, каже Срђа Трифковић, професор међународних односа на Факултету политичких наука.
"Немамо озбиљност у смислу образовним материјалима, попут најосновнијих као што су уџбеници. У овом тренутку у Србији доминирају Нијемци и Хрвати над штампањем и дистрибуцијом уџбеника што је једна појава без преседана и могу слободно да кажем скандалозно", каже Трифковић.
Сваки пут када Срби стављали на страну своје националне интересе долазило је до трагичних времена и тога да смо остали без многих вијековних простора, каже Срђан Мазалица, шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске.
"Увијек су Срби силазили низ неке идеолошке стрампутице, па да је ту био експеримент са Југославијом, па је онда дошао неки експеримент са комунизмом. Ми једноставно Срби поред свега требамо бити свјесни да ми више немамо луксуз да прихватамо прихватимо било какву идеологију укључујући и Европску унију која треба да буде супституција за српски национални интерес, за нашу државност. Срби су као највећи народ у Југославији увијек били највећи либерали зато што нас је било највише и нисмо схватали и нисмо мислили да су други народи у Југославији пријетња за нас. Свјесни смо да и они представљају пријетњу, да и неке комшије представљају пријетњу", каже Мазалица.
Народ живи, артикулише и опстаје искључиво кроз културу, што не значи да остали сегменти нису важни, али оно што је обиљежје идентитета јесте култура, каже Душко Певуља, професор на Филолошком факултету.
"Народи се формирају кроз културу и како је Дучић писао у своје вријеме нестају кроз културу. Мене помало иритира што ми сувише усмјеравамо свој поглед ка нашим противница, нашим сусједима. Они 150 година имају исту стратегију, та стратегија је нажалост србомрзачка, та стратегија је фалцификаторкса и посрећило им се. Ти људи су стекли своје идентитете, направили језике преименујући наш језик, ми нисмо реаговали на прави начин на то.
Према његовим ријечима, за разлику од народа који нас клевећу, Срби имају свој језик, утврђени идентитет и традицију. Један од проблема је, како каже, то што Срби томе не поклањају довољну пажњу.
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