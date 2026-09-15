Аутор:АТВ редакција
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Данас је Дан српског јединства, слободе и националне заставе, празник установљен је у знак његовања јединства српског народа и националних симбола, али и сјећања на пробој Солунског фронта.
Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, одржана је синоћ у Бањалуци у присуству званичника Српске и Србије.
Предсједник Милорад Додик изјавио је да Срби идентитет не граде из мржње према другима, већ из љубави према свом народу. Подсјетио је да се српски народ борио за свој род, крсну славу, цркву, своје писмо и за слободу и да се никоме не покори.
Предсједник Владе Републике Србије Ђуро Мацут поручио је да ће Србија увијек бити уз Српску и да је ово најбољи начин да покажемо како изгледа српско јединство.
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Минић: Није Дрина међа, него кичма која вијековима спаја исти народ, коријене и памћење
"Слобода је ријеч која нас покреће, која подразумијева биће српског народа", рекао је предсједник Владе Српске Саво Минић. Додао је да обиљежавањем овог празника Српска и Србија показују да су јединствен отаџбински простор, који је, нажалост, увијек предмет административних граница.
Патријарх Порфирије нагласио је да осјећа велики благослов јер смо се сабрали да покажемо да смо једно, један народ, једна вјера, једна црква.
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