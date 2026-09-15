Logo

Иран упозорио: Наша нуклеарна политика остаје јасна и непромијењена

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
15.09.2026 07:43

Коментари:

0
Иран заставе
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Портпарол Министарства спољних послова Ирана, Есмаил Багеи изјавио је да нуклеарна политика Ирана остаје јасна и непромијењена, а расправе о нуклеарном одвраћању, како је навео, потпуно су природне након учесталих напада и чинова саботаже усмјерених против нуклеарних постројења у земљи.

Он је, на редовној конференцији за новинаре у Техерану, одбацио тврдње да је Техеран промијенио своју нуклеарну доктрину или да разматра повлачење из Споразума о непроширењу нуклеарног оружја (НПТ).

болница

Регион

Мајка троје дјеце се срушила пред Хитном: Врата била закључана

Багеи је оцијенио да су противници Ирана подрили овај међународни споразум, истовремено постављајући питање зашто поједине земље уопште расправљају о нуклеарном одвраћању.

- НПТ се заснива на спречавању ширења нуклеарног наоружања и омогућавању коришћења нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе, али је напредак у глобалном разоружању и даље недовољан, док се земљама у развоју, укључујући Иран, уводе рестрикције - навео је портпарол иранског министарства.

Према његовим ријечима, иранска нуклеарна постројења суочила су се са десетинама саботажа, упркос томе што су под сталним надзором Међународне агенције за атомску енергију, док је Техеран остао посвећен својим обавезама из НПТ-а.

Због тога, како је навео, дискусије иранских посланика и званичника о одвраћању не би требало сматрати неуобичајеним.

Саво Минић

Република Српска

Одликовања поводом Дана српског јединства; Присуствује Минић

Говорећи о безбједности у Ормуском тјеснацу, Багеи је рекао да је то питање у надлежности двије обалске државе (Ирана и Омана), оцијенивши да је тренутна нестабилност у том региону посљедица акција Сједињених Америчких Држава.

Осврћући се на билатералне односе, ирански званичник је истакао да сарадња са Турском надилази пуко преношење порука између Техерана и Вашингтона, описавши двије сусједне земље као партнере са широким заједничким интересима и редовним дипломатским контактима, посебно у погледу забринутости због акција израелског режима у региону.

Багеи је такође поздравио принципијелан и одговоран став Кине у погледу регионалне безбједности и њену конструктивну улогу у јачању стабилности у оквиру БРИКС-а, али је напоменуо да проблем Ирана са САД није недостатак посредника, већ одсуство искрене воље Вашингтона да се посвети дипломатији.

Ирански дипломата је потврдио и да је путнички саобраћај на граници између Ирана и Ирака обновљен након дипломатских контаката, као и да се очекује нормализација комерцијалних прелаза у наредна два дана.

море-Јадран-Јадранско море

Регион

Двије опасне рибе у Јадрану

Коментаришући недавни сусрет иранског предсједника Масуда Пезешкијана и престолонасљедника Абу Дабија Халеда бин Мохамеда бин Заједа Ал Нахјана на маргинама самита БРИКС-а у Њу Делхију, Багеи је навео да је састанак одржан на захтјев емиратске стране у оквиру иранске политике јачања регионалног повјерења и безбједности.

(Танјуг)

Подијели:

Тагови :

Иран

нуклеарно оружје

Техеран

Коментари (0)

Више из рубрике

шакал дивља животиња грабежљивац

Свијет

Драма у Грчкој: Шакал ушао у шатор и угризао дијете из Србије

9 ч

0
Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Иран очајнички жели договор, одлука је на САД-у

9 ч

0
Чланови странке АфД славе испред натписа „све је могуће“ након првих резултата на предизборној забави „Алтернативе за Њемачку“ (АфД) након избора у покрајини Саксонија-Анхалт у Магдебургу, источна Њемачка, у недјељу, 6. септембра 2026.

Свијет

Подршка АфД-у достигла 30 одсто

9 ч

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Свијет

Мушкарац (60) годинама дрогирао и силовао супругу

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

33

Да ли су лијекови за мршављење смртоносни? Покренута истрага

08

32

Снијег око великог празника: Традиционална прогноза предвиђа каква ће зима бити

08

30

Мало сунца, мало кише: Ово је прогноза за данас

08

27

Више од 100.000 људи у Јапану старије од 100 година

08

17

Вучић: Дан српског јединства подсјећа на снагу која је увијек била у нашем заједништву

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима