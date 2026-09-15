Иран упозорио: Наша нуклеарна политика остаје јасна и непромијењена

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Портпарол Министарства спољних послова Ирана, Есмаил Багеи изјавио је да нуклеарна политика Ирана остаје јасна и непромијењена, а расправе о нуклеарном одвраћању, како је навео, потпуно су природне након учесталих напада и чинова саботаже усмјерених против нуклеарних постројења у земљи.
Он је, на редовној конференцији за новинаре у Техерану, одбацио тврдње да је Техеран промијенио своју нуклеарну доктрину или да разматра повлачење из Споразума о непроширењу нуклеарног оружја (НПТ).
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Багеи је оцијенио да су противници Ирана подрили овај међународни споразум, истовремено постављајући питање зашто поједине земље уопште расправљају о нуклеарном одвраћању.
- НПТ се заснива на спречавању ширења нуклеарног наоружања и омогућавању коришћења нуклеарне енергије у мирнодопске сврхе, али је напредак у глобалном разоружању и даље недовољан, док се земљама у развоју, укључујући Иран, уводе рестрикције - навео је портпарол иранског министарства.
Према његовим ријечима, иранска нуклеарна постројења суочила су се са десетинама саботажа, упркос томе што су под сталним надзором Међународне агенције за атомску енергију, док је Техеран остао посвећен својим обавезама из НПТ-а.
Због тога, како је навео, дискусије иранских посланика и званичника о одвраћању не би требало сматрати неуобичајеним.
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Говорећи о безбједности у Ормуском тјеснацу, Багеи је рекао да је то питање у надлежности двије обалске државе (Ирана и Омана), оцијенивши да је тренутна нестабилност у том региону посљедица акција Сједињених Америчких Држава.
Осврћући се на билатералне односе, ирански званичник је истакао да сарадња са Турском надилази пуко преношење порука између Техерана и Вашингтона, описавши двије сусједне земље као партнере са широким заједничким интересима и редовним дипломатским контактима, посебно у погледу забринутости због акција израелског режима у региону.
Багеи је такође поздравио принципијелан и одговоран став Кине у погледу регионалне безбједности и њену конструктивну улогу у јачању стабилности у оквиру БРИКС-а, али је напоменуо да проблем Ирана са САД није недостатак посредника, већ одсуство искрене воље Вашингтона да се посвети дипломатији.
Ирански дипломата је потврдио и да је путнички саобраћај на граници између Ирана и Ирака обновљен након дипломатских контаката, као и да се очекује нормализација комерцијалних прелаза у наредна два дана.
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Коментаришући недавни сусрет иранског предсједника Масуда Пезешкијана и престолонасљедника Абу Дабија Халеда бин Мохамеда бин Заједа Ал Нахјана на маргинама самита БРИКС-а у Њу Делхију, Багеи је навео да је састанак одржан на захтјев емиратске стране у оквиру иранске политике јачања регионалног повјерења и безбједности.
(Танјуг)
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