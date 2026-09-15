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Дан српског јединства, слободе и националне заставе – уручење одликовања у Београду

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15.09.2026 07:25

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Председник Владе Републике Српске Саво Миниће изјавио је вечерас, на свечаној академији у Бањалуци поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе, да Република Српска и Србија чине један јединствен отаџбински простор.
Фото: TANJUG/ SRNA/ BORISLAV ZDRINJA

Предсједник Србије Александар Вучић уручиће данас у Београду одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Церемонији ће присуствовати и премијер Српске Саво Минић.

Церемонија уручења одликовања биће одржана у 12.00 часова у Палати Србије, најавила је прес-служба предсједника Србије.

Дан српског јединства, слободе и националне заставе обиљежава се 15. септембра, јер је српска војска на тај датум 1918. године пробила Солунски фронт и допринијела распаду савеза Централних сила и завршетку Првог свјетског рата.

Обиљежавање празника установљено је 2020. године како би се ојачало јединство српског народа у Србији и Републици Српској.

Застава Републике Српске

Република Српска

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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Тагови :

Саво Минић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Александар Вучић

Србија

Београд

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