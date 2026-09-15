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Вашингтон први пут признао да посједује оружје у космосу

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15.09.2026 08:09

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Сателит
Фото: pexels/Paul Seling

Америка је потврдила да је распоредила наоружање у свемиру, чиме су потврђено давно изнесене сумње, пише британски дневник "Индипендент".

Америчке Свемирске снаге саопштиле су да Америка "у висини орбите посједује оружје које контролише у свемиру", а које је осмишљено за супростављање непријатељским поступцима против те земље и њених савезника.

Амерички секретар за војно ваздухопловство Трој Мејнк рекао је да је прво "признање Америке да има наоружање у свемиру намјерно, јер је од кључне важности задржати доминацију, не само у ваздуху, већ и у свемиру".

Он је притом указао на два оружана система које је Америка поставила у свемир - "Програм за пресретање" и "Индикацију о кретању мета у ваздуху".

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Наоружање које је прво наведено дио је програма америчког предсједника Доналда Трампа за ракетну одбрану под називом "Златна купола".

Према наводима британског дневника, признање о посједовању оружја у свемиру усљедило је након што је Америка раније признала да се суочава са све већом конкуренцијом у свемиру од Кине и Русије.

Званичник америчких свемирских снага, генерал Ченс Салцман рекао је раније да "Кина убрзано ради на развоју капацитета, укључујући наоружање у свемиру за потрагу и уништење мета, а да Русија сматра свемир као борбени домен и изражава увјерење да ће надмоћ у космосу бити одлучујући фактор у будућим сукобима", преноси "Срна".

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Лист истиче да је Земљина орбита све "претрпанија" сателитима и њиховим остацима те да наоружавање у свемиру доноси додатне компликације.

"Индипендент" додаје да само америчка компанија "Спејс икс" има око 11.000 својих сателита а у наредним годинама планира додатна лансирања.

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Тагови :

Свемир

Космос

Америка

Оружје

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