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Љекари УКЦ-а Српске одстранили тумор грудног коша тежак више од шест килограма

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15.09.2026 08:00

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Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.
Фото: АТВ

Хируршки тим Клинике за торакалну хирургију Универзитетског клиничког центра Републике Српске извео је изузетно захтјеван оперативни захват током којег је одстрањен велики тумор грудног коша тежак више од шест килограма.

Због величине и положаја тумора, операција је захтијевала посебан и ванредни хируршки приступ грудном кошу какав се примјењује и код најзахтјевнијих процедура, укључујући трансплантацију плућа, саопштено је из УКЦ-а.

Узимајући у обзир природу и величину тумора, живот пацијента био је директно угрожен, те је хируршко лијечење, упркос свим ризицима и комплексности самог захвата представљало једину могућност за његово лијечење.

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Операција је изведена захваљујући тимском раду стручњака Клинике за торакалну хирургију и Клинике за анестезију и интензивно лијечење. Захват је протекао успјешно, а пацијент се тренутно налази у добром постоперативном опоравку.

Овај оперативни захват још једном потврђује значај тимског рада, стручности и искуства здравствених радника УКЦ Републике Српске у збрињавању најкомплекснијих хируршких пацијената, навели су из УКЦ-а Српске.

Више детаља о овој захтјевној операцији биће саопштено на данашњој конференцији за новинаре у УКЦ-у Српске, преноси РТРС.

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Тагови :

УКЦ Републике Српске

тумор

љекари

Операција

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